Caso Yeri MUA: la fiscalía revela impactante detalle sobre las amenazas de muerte a la influencer

Yeri MUA lleva varios días en el “ojo del huracán” debido a las amenazas de muerte que supuestamente recibió tras tener un conflicto con otros creadores de contenido. Al respecto, la influencer afirmó que tomaría las medidas legales pertinentes para protegerse, pero ahora se dio a conocer un detalle que nadie se esperaba.

Resulta que las autoridades de Tijuana dieran a conocer que todavía no existe ninguna denuncia sobre el tema, por lo que no tienen cómo proceder ante esta inquietante situación. De acuerdo con información divulgada en medios locales, Yeri Cruz Varela, nombre real de Yeri MUA, no se ha presentado a las oficinas correspondientes de la fiscalía para interponer una demanda por los actos de intimidación que habría sufrido.

Instagram / @yerimua Yeri MUA aseguró que tomará las medidas legales necesarias para protegerse

En contraste, la personalidad de Internet demostró que tiene el respaldo del Gobierno de Veracruz y reposteó un par de videos en los que la gobernadora Rocío Nahle mencionó que existe la posibilidad de brindarle protección. Ya que, cabe recordar, la intérprete de canciones como “Línea del perreo” es originaria de este estado y aunque ahora radica en la CDMX, pasa largas temporadas en este lugar.

¿Qué pasó con Yeri MUA? Así empezó la polémica con Lonche de Huevito

El conflicto entre Yeri MUA y Lonche de Huevito se habría detonado luego de que la influencer publicara una serie de mensajes en los que señaló al creador de contenido de estarla molestando, así como una captura en la que mencionaba una infidelidad.

Poco después, la también maquillista profesional denunció públicamente la aparición de una manta con amenazas de muerte en caso de que decidiera presentarse en Tijuana el próximo 14 de septiembre.

“Yo hago responsable a Lonche y a sus fanáticos por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona de mi alrededor. No sé qué tipo de nexos con el narco tenga Lonche, pero yo miedo no tengo”, dijo en una transmisión en vivo.

Por su parte, Víctor Ordoñez, nombre real del tiktoker, negó estar involucrado en esta situación, aunque no ha dado indicios sobre si también ha considerado buscar respaldo en la vía legal.