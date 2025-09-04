inklusion logo Sitio accesible
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
Adn40
Azteca UNO
Famosos
Nota

Caso Yeri MUA: la fiscalía revela impactante detalle sobre las amenazas de muerte a la influencer

En medio de la polémica, salió a la luz nueva información que dejó impresionados a los seguidores de la influencer.

Yeri MUA
Instagram / @yerimua
Andrea Ávila | DR
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

Yeri MUA lleva varios días en el “ojo del huracán” debido a las amenazas de muerte que supuestamente recibió tras tener un conflicto con otros creadores de contenido. Al respecto, la influencer afirmó que tomaría las medidas legales pertinentes para protegerse, pero ahora se dio a conocer un detalle que nadie se esperaba.

Resulta que las autoridades de Tijuana dieran a conocer que todavía no existe ninguna denuncia sobre el tema, por lo que no tienen cómo proceder ante esta inquietante situación. De acuerdo con información divulgada en medios locales, Yeri Cruz Varela, nombre real de Yeri MUA, no se ha presentado a las oficinas correspondientes de la fiscalía para interponer una demanda por los actos de intimidación que habría sufrido.

Yeri MUA
Instagram / @yerimua
Yeri MUA aseguró que tomará las medidas legales necesarias para protegerse

En contraste, la personalidad de Internet demostró que tiene el respaldo del Gobierno de Veracruz y reposteó un par de videos en los que la gobernadora Rocío Nahle mencionó que existe la posibilidad de brindarle protección. Ya que, cabe recordar, la intérprete de canciones como “Línea del perreo” es originaria de este estado y aunque ahora radica en la CDMX, pasa largas temporadas en este lugar.

¿Qué pasó con Yeri MUA? Así empezó la polémica con Lonche de Huevito

El conflicto entre Yeri MUA y Lonche de Huevito se habría detonado luego de que la influencer publicara una serie de mensajes en los que señaló al creador de contenido de estarla molestando, así como una captura en la que mencionaba una infidelidad.

Poco después, la también maquillista profesional denunció públicamente la aparición de una manta con amenazas de muerte en caso de que decidiera presentarse en Tijuana el próximo 14 de septiembre.

“Yo hago responsable a Lonche y a sus fanáticos por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona de mi alrededor. No sé qué tipo de nexos con el narco tenga Lonche, pero yo miedo no tengo”, dijo en una transmisión en vivo.

@juniors092024 Yeri Mua Abla Sobre Lonche y Possible Demanda Por Amenasas #yerimua #yeri #fes #lonche #polemica ♬ original sound - juniors092024

Por su parte, Víctor Ordoñez, nombre real del tiktoker, negó estar involucrado en esta situación, aunque no ha dado indicios sobre si también ha considerado buscar respaldo en la vía legal.

¿Yeri Mua se desnuda? Festeja su entrada a plataformas de contenido para adultos

[VIDEO] Yeri Mua probará suerte en las plataformas de contenido para adultos y asegura que no presta atención a las críticas de sus detractores.

Yeri Mua
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×