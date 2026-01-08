María León revela que ella no abandonó Playa Limbo, sino la sacaron del grupo

Playa Limbo tiene canciones que sin duda han marcado las vidas de muchos de nosotros, como "El tiempo de ti" y "El eco de tu voz". Esos temas los conocimos con la voz de María León y, por lo tanto, fue un gran impacto en 2016 cuando la cantante dejó la banda. Sin embargo, en una entrevista reciente, ella misma aclaró que la decisión de salir de la agrupación no fue suya.

María León revela que sus compañeros de Playa Limbo decidieron que ella saliera

En una entrevista para el podcast de Melo Montoya, el promotor le preguntó a María León si sentía que Playa Limbo era un proyecto que le había quedado chico. Ella dijo que no y aclaró que aprendió "un montón" en la banda, pero también explicó la razón por la cual salió.

María contó que la banda la puso en un lugar complicado a la hora de tomar decisiones para su trayectoria. "A ellos les costaba mucho trabajo entender que yo podía hacer otras cosas sin afectar a la banda, que yo podía hacer comedia musical, realities... Siempre había un conflicto".

La intérprete que ha sido parte de " Mentiras El Musical " aclara que ella siempre le dio prioridad a la banda y que dejó muchos proyectos grandes, como papeles en películas e incluso la oportunidad de participar en el musical de "El Rey León". Reitera que "yo no pensaba irme de ahí, no era mi plan".

Sin embargo, llegó el proyecto de una serie en la que tendría un protagónico y podría hacer música; ese fue su punto de inflexión. "Llegó un momento en que empezó a estorbar todo lo que yo tenía ganas de hacer, que sí hubo que tomar una decisión, y no fue una decisión que tomé yo".

María León recuerda que esa fue la primera vez que no pidió permiso para hacer el proyecto. "Hay de dos sopas: o me esperan o pueden buscar a alguien más porque tampoco los voy a limitar", dijo.

Fue ese momento, en 2016, que se dio la separación y Playa Limbo escogió a alguien más para ser su vocalista. Esto ocurrió en agosto y el primer sencillo de la nueva conformación de la banda salió en enero siguiente.

María considera que esa partida le abrió muchísimas puertas en otros sentidos, aunque se tardó 2 años más viendo qué haría con su carrera; también fue positivo para sus excompañeros porque "creo que se sintieron más a gusto con alguien que no tenía otras inquietudes más que la música".

"Mucho tiempo di prioridad a lo que yo creía que era mejor para los demás antes que para mí", recuerda María León . No obstante, celebra haber defendido lo que para ella era lo justo. "Cuando los intereses no son iguales de los dos lados, ahí es donde te pones a plantearte las cosas. Tú no vas a ver por mí como yo veo por ti", agregó.

