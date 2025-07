A sus 42 años, Litzy revela que quiere ser mamá y formar una familia con el chef Poncho Cadena

Litzy está más enamorada que nunca y, junto con el chef Poncho Cadena, espera formar una familia pronto. Así lo dijo la protagonista de “Cautiva por amor” en entrevista con Mónica Castañeda para el podcast “La meno”.

La actriz se encuentra en una gran etapa de su vida, tanto profesional como personalmente. Admitió que nunca se había sentido con alguien como con Poncho Cadena, pues ella y su prometido son muy parecidos en personalidad. “Todo el día nos estamos riendo, diciendo tonterías, bailando”, dijo.

Litzy quiere tener hijos y formar una familia con el chef Poncho Cadena

Crédito: Mezcalent

“A mí me gustaría formar una familia, tener un hijo”, dijo la cantante y actriz en su conversación con Mónica Castañeda. “Ahora, tengo 42 años y también digo ‘¿será que sí voy a poder?’. Como que es algo que sí me estresa un poco”, confesó.

Sin embargo, Litzy tiene varias amigas que tuvieron hijos a la misma edad que ella tiene ahora y también siendo un poco mayores. “Quiero pensar que sí voy a poder porque soy una mujer sana, me acabo de hacer estudios. Todo está en orden, todo parece estar bien”.

Para la intérprete es sumamente importante prepararse bien para ser mamá. Ella quiere tener un hijo o dos. “Si se puede, sería lo máximo”, dijo, emocionada.

Litzy se ríe de los comentarios en su contra

Durante la entrevista, Litzy también abordó un tema al cual se enfrentan todas las celebridades: el hate en redes sociales. En particular, señaló los comentarios que ha recibido por su cuerpo y acusó que siempre le han dicho “gorda”.

Sin embargo, ella se ríe de todo el hate y se considera afortunada de haber crecido en una familia que la llenó de seguridad en sí misma.

“Siempre me he preocupado más por mi talento, desarrollar mi talento, no quedar mal en un proyecto, estudiar, ser responsable, no meterme en cosas turbias”, declaró, dejando claro que la importancia que para ella tiene cultivarse y crecer profesionalmente. “No puedes basar lo que tú eres por lo que pesas”, agregó.

