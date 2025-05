Litzy revela que tendrá dos bodas con el Chef Poncho Cadena; ¿cuál es la razón?

La fecha se avecina y la pareja más querida del momento sigue en la planeación del evento, sin embargo se revelaron algunos detalles que probablemente ponga nervioso a más de uno. Litzy se sinceró e indicó que hay algo de retraso con la boda que además se celebraría en partida doble. ¿Por qué no está todo listo?

Muchos dirán que no es posible que no se haya dejado todo listo a unos meses de la unión en matrimonio de la cantante y el chef. Sin embargo, no hay razón para alarmarse de más, pues Litzy indicó que el gran problema es que ambos han tenido mucho trabajo, el cual deben aprovechar pues hay ocasiones que se acaba.

¿Litzy y el Chef Cadena se casarán en dos ocasiones?

La cantante ha estado con múltiples micrófonos y cámaras delante, pues esta semana se estrenará la telenovela “Cautiva de Amor”. Este es el regreso a las producciones de telenovelas para TV Azteca y lo hará con Litzy como protagonista. Ante eso, los medios no perdonaron y le preguntaron sobre cómo iba todo con su boda.

La respuesta de la también actriz fue contundente. Dijo que no tienen nada listo hasta el momento. El exceso de labores no les ha permitido detallar todo lo que ocurrirá en sus dos bodas. Y es que primero tendrán una bastante íntima para casarse por el civil en la Ciudad de México. Posteriormente vivirán otro evento en Los Cabos, donde ambos han declarado que se sienten como su casa.

¿Litzy ya se había casado antes?

La respuesta inmediata es que no. Litzy nunca contrajo matrimonio, pero reveló en horas recientes que aunque sí quiere hacer crecer a la que será su nueva familia, todo llegará en su tiempo. Sin embargo, Poncho ya estuvo casado en una oportunidad, esto con Marcela Morales. Además, de ese amor surgieron dos hijos, Alfonso y Mateo.

