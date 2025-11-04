Esta influencer falleció tras un fuerte dolor de cabeza; sus fans están destrozados

La familia de la escena digital está de luto tras darse a conocer el fallecimiento de esta influencer. La originaria de Galicia sufrió un percance demasiado desafortunado mientras manejaba con su novio y a pesar de ser trasladada al hospital, perdió la vida. Se reporta que esto ocurrió el 25 de octubre pasado y los fans de la experta en camiones siguen sin creer lo sucedido.

¿Qué le pasó a esta influencer de España?

Oti Cabadas es una creadora de contenido de 41 años que se dedicaba a propagar información correspondiente acerca de los camiones. También se le conocía como Coco Trucker Girl, incluso su última publicación en Instagram fue en un evento de camiones hace una semana, pero un trágico derrame cerebral acabó con su vida.

La información compartida desde varios frentes indica que regresaba manejando con su novio, sin embargo tuvo un dolor de cabeza bastante fuerte. Le pidió a su pareja que manejara él y en un momento sufrió un desmayo. Las emergencias llegaron, trasladaron a Oti en helicóptero a un hospital en Zaragoza, pero ya no se pudo hacer absolutamente nada por ella.

Ante eso, la información recién se compartió y por ello sus fanáticos lloran a una mujer que tenía un tipo de contenido bastante particular. Por ello es normal leer entre sus seguidores en Instagram y TikTok, el pésame que se le da a la familia y amigos de la influencer con más de 375, 000 seguidores en estas dos redes sociales.

¿Por qué esta influencer española es tan querida en el medio?

Justamente la particularidad de su contenido iba en contra del discurso de rol que se le da a los que se dedican a manejar camiones. Ella aseguraba que no había ningún ambiente machista, simplemente las mujeres no habían incursionado en el área. Por ello, animaba a las seguidoras de sus videos para que se metieran de lleno a estas actividades.