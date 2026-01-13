Actor es detenido en una redada; ¿estaba en posesión de sustancias ilícitas?

En las horas recientes trascendió que un actor que está despegando en el ámbito internacional fue detenido en un operativo antidrogas en Turquía. Los reportes desde dicho país indicaban que la captura del artista se dio por presunta posesión de sustancias ilícitas. Sin embargo, el propio Can Yaman salió para desmentir esa información, esto a través de su Instagram y ya en Italia… que es el país donde actualmente reside. Esto fue lo sucedido.

¡Un acento hizo la diferencia! Revive el Sin Palabras completo

¿Este actor sí tenía drogas en su posesión?

Los diarios locales en dicha nación indicaron que el gobierno ha concretado auténticas redadas en sitios nocturnos en Estambul. Por ello, en un día de divertimento, Can Yaman fue detenido junto con la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas, por lo que se lanzó una alerta en el ámbito mediático.

Allí los reportes de la prensa turca argumentaron que el actor había sido detenido por posesión de sustancias. Sin embargo, aunque estuvo unas horas retenido al hacerle pruebas toxicológicas… lo soltaron y así regresó de manera inmediata a Italia. Por ello, comunicó en Instagram distintas particularidades para aclarar lo acontecido en la madrugada del sábado.

“Querida prensa italiana, la prensa turca siempre ha sido mala conmigo, ¡pero esto no es nada nuevo! Por favor, no cometan el error de copiar y pegar las noticias… ¿Creen que ando por ahí con drogas en un momento donde la policía está haciendo investigaciones robustas y arrestando a muchos famosos? Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y podría volver a Italia al día siguiente”.

¿Quién es este actor que está ganando fama internacional?

Con 35 años, el nacido en Estambul ya tiene un largo trayecto en las novelas turcas que han trascendido las fronteras. A tal grado ha sido notoria su presencia en la escena local, que ya está codeándose con el talento español para una serie completamente en idioma castellano. Este proyecto se llama El Laberinto de las Mariposas, el cual se espera como otro de sus grandes pasos al reconocimiento de su trabajo en otras partes del mundo.