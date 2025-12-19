Este actor confesó padecer VIH y de esta manera lo está enfrentando

El estigma alrededor de las personas que tienen VIH sigue siendo algo sumamente doloroso para los portadores. Fue parte del mensaje que dio este actor, que en plena conferencia de prensa dijo tener esta enfermedad. Ahora, con el shock de muchas personas que no esperaban una noticia así, le dijo al mundo cómo lo está enfrentando y cómo lo enfrentará. Esta es la historia de Eduardo Casanova.

Al Extremo | Programa 18 de diciembre del 2025

¿Cómo dio el anuncio este actor español?

En un hecho que generó debate alrededor de las redes sociales, Eduardo le compartió al mundo que es portador del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, esto a la mitad de una conferencia de prensa donde explicó todo lo que pasa alrededor de las personas que lo padecen.

“Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme”.

Y es que justamente anunció que la forma en la que él le contará al mundo su historia, los estigmas alrededor de la enfermedad y sobre todo el silencio que las personas cargan… será a través de una película-documental. Este material se estrenará en 2026 y aún no hay descripción de la forma en la que estará disponible para el público en general.

¿Quién es el actor Eduardo Casanova, que padece VIH?

Tal como lo indica su mensaje, el nacido en 1991 quiso contar su historia en el momento que mejor le pareció y haciéndolo con mucha dignidad. Nacido en España, desde joven destacó como actor, situación que le permitió desarrollar su carrera en series de televisión. Sin embargo, desde los 19 años incursionó en guión y producción, lo que le valió dedicarse a actuar y dirigir en el mundo teatral.

La intención con el documental es liberarse de vivir en las sombras de un padecimiento lleno de constructos sociales que van en contra y a través de las discriminaciones de estas personas. Y al final del día, será una especie de proyecto artístico en medio de un tema de salud que hoy se ha comprobado que puede llevarse de manera óptima con una buena medicación.