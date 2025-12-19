Así anunció querido actor que decidió renunciar a sus tratamientos contra el cáncer

Una conmovedora noticiase dio a conocer luego de que el actor Horacio Beamonte anunciara que tomó la decisión de rechazar todos sus tratamientos contra el cáncer que le fue diagnosticado hace unos meses.

Así también el reconocido actor manifestó si bien los médico le han ofrecido quimioterapias y otros tratamientos similares para combatir la enfermedad , él ha tomado la decisión de no hacerlo, por lo que fue desahuciado e informado sobre cuánto tiempo le queda de vida.

¿Qué tipo de cáncer padece Horacio Beamonte?

A principios de este año, la madre de Horacio Beamonte dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram, que el querido actor había sido diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda. Este es un tipo agresivo de cáncer de sangre y médula ósea, causado por una mutación genética, que fue agravando su salud con rapidez.

Todo empeoró debido a que durante los meses que estuvo internado, tuvo que enfrentar una neumonía, el cromosoma Filadelfia y una bacteria devoradora de sangre y carne (streptococcus aurus).

Por otro lado también confesó que si bien tomó algunas quimioterapias, pasó por intensos dolores que llevaron a que dejara el tratamiento de lado para “iniciar un camino hacia la muerte”, haciendo lo que más le gusta y recibiendo reconocimientos por su trayectoria como actor.

¿Cuánto tiempo de vida le queda a Beamonte?

Tras renunciar al tratamiento, los médicos desahuciaron a Horacio Beamonte y le revelaron que le aproximadamente le quedarían entre cuatro y ocho meses de vida. Beamonte ya se encuentra en el octavo mes, sin embargo, la decisión de su vida se la deja a Dios.

"Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios, que es el único que decide cuándo me va a llevar", contó.

Los médicos le dieron un tiempo aproximado de lo que puede vivir sin tratamiento, pero el actor mantiene la esperanza y fe de que un milagro puede ocurrirle."Pueden decir 8 meses, tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe, solo Dios sabe", señaló.