Actor se le escapa a la muerte tras sobrevivir a ataques cardíacos: ¿cuál es el estado de Jesse Conde?

El mundo del espectáculo se ha visto preocupado en las últimas horas luego de que se confirmara que el reconocido actor Jesse Conde sufrió tres infartos en la última semana. Afortunadamente, el famoso logró sobrevivir y se encargó de contar los motivos que lo llevaron a esta situación de salud.

Jesse Conde es ampliamente conocido en el mundo del doblaje y del teatro. Su voz, entre otros personajes, se hizo famosa por darle vida en castellano al “Duende Verde” de la película “SpiderMan”. Actualmente, tiene 73 años de edad y por suerte se está recuperando.

¿Qué le pasó a Jesse Conde?

El ambiente de la actuación se vio sorprendido al conocer que Jesse Conde tuvo que ser internado tras sufrir tres infartos en el lapso de una semana. Tras recuperarse, fue el propio actor el encargado de referirse a su estado de salud.

“Un método de actuación hasta ahora no ha matado a quien lo practique. Pero sí una adicción a la nicotina por años, sobre todo si se fuman 50 cigarros diarios”, remarcó Jesse Conde dejando en claro el motivo por el cual su corazón se vio afectado.

¿Cuál es el estado de salud de Jesse Conde?

Más allá de su adicción a la nicotina, el actor precisó que a eso se le sumó “un mes de septiembre demasiado estresante. De lunes a viernes grabaciones, cuatro días de convenciones, dos días de clases de doblaje y una producción de teatro”.

Jesse Conde señaló que “73 años de edad no resistieron y el resultado fueron tres infartos”. De esta manera, confirmó lo sucedido con su salud y remarcó que “los médicos del hospital me llaman el ‘actor milagro’ porque muy pocas personas sobreviven al tercero”.

Aunque el actor llevó tranquilidad a sus seguidores sobre su estado de salud, confirmó que se está recuperando y que “solo mi creador sabe por qué sigo aquí, vivito y actuando, apoyado por un marcapasos”.