Te enamorarás de estos 9 diseños de uñas con efecto ojo de gato color rosa

El color rosa es una gran alternativa para usar en tus diseños de uñas, ya que se destaca por ser muy cute y por poder usarlo en diversas ocasiones. Por otra parte, es una tonalidad que finalmente sobresale en el efecto de ojo de gato.

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Es así que te vamos a detallar las opciones que puedes usar en tu siguiente manicura empleando el efecto; hay una amplia variedad que podemos usar para lucir unas manos hermosas.

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Aunque puedes usar el efecto ojo de gato en color rosa con la tonalidad lisa, es posible incorporar diseños de uñas distintas, estilos que ayudarán a elevar tu manicura fácilmente. Considera emplear las siguientes alternativas:

Barbie Pink: Pide que el efecto te lo coloquen con un color rosa intenso. Un color atrevido y único. Swirly cat eye: Se destaca por aplicar el efecto en forma de ondulaciones, generando diversos destellos en los dedos. Con cromado en oro rosado: Sobre el efecto, pide que te coloquen líneas y ondulaciones en color oro rosado. Flores doradas: Sobre el efecto, aplica el cromado en dorado, haz flores con un gel transparente, sellamos y retiramos el excedente para que permanezcan los pétalos en el diseño. Con polvo cromado: Encima del efecto en color rosa, coloca un polvo cromado; te ayudará a darle un destello más espacial. Corazones: Si eres más “cute”, en el efecto haz que el destello adquiera una forma de corazón. Base verde: Primero coloca una base verde, encima coloca el efecto en plata y finalmente agrega una capa de rosa translúcido; dará un efecto de color único. Francés en cromado: Para algo más elegante, en la punta haz una línea del francés clásico y añade el polvo cromado en dorado. Flores: Una opción sencilla que nunca falla es colocar encima pequeñas flores o pétalos.

@pennynail Nuestro diseño más likeado de la semana ❤️‍🔥 paso a paso para que puedas recrearlo Vas a necesitar: 🧸 Un esmalte COVER para la base, de tono similar al cat eye que vayas a usar, que mi caso fue rosado 🍒 Un esmalte CAT EYE que logre buen brillo para que cada trazo se vea bien definido, yo usé de partículas lineales 💫 Un IMÁN bien potente como el cilindro grande, que te ayude a definir el efecto en cada trazo 💘 Un LINER que te resulte cómodo para marcar curvas fluídas, en mi caso el Ultra liner corto que me ven usar siempre pues lo amo Todo disponible en nuestra tienda online, con envíos a todo el país 🇦🇷 ♬ sonido original - Penny Nail

¿Cuánto suele cortar las uñas con el efecto ojo de gato?

Recordemos que los costos de las manicuras van a depender del establecimiento y los servicios que se apliquen. Pero al tratarse de un esmalte semipermanente con el efecto ojo de gato, podría tener un precio superior a los 200 a 450 pesos mexicanos.

Claramente, el costo puede aumentar dependiendo de si se agrega un tip, servicios de spa o diseños de uñas que sean más complejos, pero será conveniente consultar el servicio con la nail artist para evitar precios sorpresa.