Famoso actor revela que le diagnosticaron cáncer: ¿quién es y cuál es su estado?

El mundo de la farándula se encuentra sorprendido. Un reconocido actor mexicano que se ha destacado por sus múltiples participaciones sorprendió a todos al revelar que le diagnosticaron cáncer, un anuncio que dejó a todos boquiabiertos al respecto.

El anuncio ha generado mucho movimiento debido a lo inesperado. Para que sepas todos los detalles, te vamos a explicar de qué se trata y todo lo que se sabe sobre el padecimiento.

¿Quién es Mauricio García?

Mauricio García es un reconocido actor, quien ya cuenta con varios años de ser actor, originario de Tampico. Sin embargo, ahora su vida dio un giro inesperado, debido a que desde sus redes sociales anunció que le diagnosticaron cáncer de testículo.

Anunció que se le dio a conocer a pocos días de cumplir sus 43 años, detallando que fue un anuncio que lo tomó de sorpresa, debido a que es una enfermedad que todos hemos escuchado, pero que nadie espera experimentar o tenerla en algún momento de su vida.

Aunque ha sido un momento difícil, resalta que su esposa ha estado con él en todo momento, siendo su pilar ante la montaña rusa de emociones que se presentaron. Dentro de las imágenes que publicó, aclara que ya está recibiendo las primeras quimios y los efectos que conllevan, pero que se mantiene firme ante la situación.

Por otro lado, dentro de la publicación, reveló que la detección a tiempo le ayudará a salir adelante, explicando que escuchar las señales de su cuerpo le ayudaron a una temprana detección, siendo un contundente mensaje. Además, de impulsar a sus seguidores que, al momento de tener una enfermedad así, tengan a alguien de sustento o con quien compartirlo para sobrellevar el momento delicado.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?

Ante la terrible noticia, no solo seguidores se han encargado de dejar su mensaje de apoyo para el actor; uno de los comentarios que sobresalen en la publicación es el de su madre, detallando que al enterarse de la noticia sintió miedo, pero que ella lo considera una oportunidad disfrazada de enfermedad.

Muchos usuarios han dejado su apoyo después de que le diagnosticaron cáncer; hay que esperar a los próximos días para que revele más detalles sobre su padecimiento y estado de salud actual.