Famoso actor sale con una chica 44 años menor que él

Este tipo de controversias son severamente penadas desde la parte pública, pero el actor no tuvo complicaciones en anunciar hace poco que sale con una actriz 44 años menor que él. Roly Serrano es un relevante artista en la escena Argentina, quien encontró en su actual pareja una manera de renacer en varios aspectos, esto después de una dura prueba a nivel personal.

En Exclusiva: Eugenio Derbez revela cómo se encuentra su hija Aislinn: “La estuvimos consintiendo mucho”

¿Quién es el actor y quién es su pareja mucho menor que él?

Roly Serrano tiene 70 años y es un reconocido intérprete del teatro argentino, el cual conoció a su novia en Córdoba. Allí el hombre llegó para trabajar y aunque en un principio mantuvieron las cosas en secreto, cuando asistieron juntos a la boda de Coco Sily, no hubo más oscuridad en el asunto y se declararon juntos sin pena alguna.

Ella se llama Candelaria Saldaño Vicente y tiene 26 años. En algunos registros públicos se sabe que se graduó como Licenciada en Teatro, es considerada actriz y según reportes de Argentina, ayuda a Roly en su agenda para diversas entrevistas cotidianas de su trabajo.

Las declaraciones de personajes cercanos al veterano actor, son positivas e indican que se encuentra en un momento maravilloso. Se percibe en un enamoramiento genuino y se le ve pleno, por lo que lejos de su correspondiente condenación pública en el medio nacional y en el espacio digital… ambos están disfrutando de su relación.

¿Por qué se dice que este actor volvió a nacer?

Hace unos meses el artista argentino tuvo un grave accidente automovilístico que le tuvo en terapia intensiva tres meses. Pero además, fue otro medio año internado por la recuperación tras el choque que él cuenta como un accidente provocado por su cansancio. “El accidente que yo tuve fue porque mi cuerpo me lo había advertido. Me dijo: Vos estás cansado”.

Es decir, en diferentes entrevistas comentó que de esos momentos tiene muy pocos recuerdos. No sabe bien qué pasó y se le borró en general lo sucedido. Sin embargo, su vida estuvo al borde de la extinción. Pero pese a todo, volvió y hoy se dice que para amar y ser amado.