Cancelan a Laura Flores por este chiste sobre deportaciones de migrantes en Estados Unidos

La situación entre Estados Unidos y México se ha puesto tensa en las últimas semanas, esto debido a las deportaciones masivas de connacionales a nuestro país, pero también por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a México del 25%. Esto sin duda ha desatado la preocupación de los mexicanos , aunque no de todos, pues hay algunos como Laura Flores que han decidido bromear con esta situación.

¿Qué dijo Laura Flores? Recientemente la cantante y actriz Laura Flores hizo un chiste de mal gusto sobre las deportaciones de migrantes de Estados Unidos a México, por lo que las redes sociales se le fueron a la yugular.

En redes sociales circula un video en donde se escucha a Laura Flores afirmar que faltan “huevos” en los supermercados de Florida, Estados Unidos, lugar donde radica desde hace tiempo.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que a Laura Flores le pareció gracioso preguntar si la escasez de huevo se debía a que también habían deportado a las gallinas de los supermercados.

“Ya van varios días que aquí, en la ciudad de Weston, en Florida, no hay huevo en el super. No hay huevo. ¿Será que habrán deportado también a las gallinas?”, dijo Laura Flores.

¿Cómo reaccionarons las redes sociales?

Como era de esperarse, sus palabras no cayeron nada bien en redes sociales, donde se desató una oleada de comentarios en contra de la cantante y actriz, incluso hubo quienes pidieron cancelarla.



“Adiós, Laura Flores”, “Ya valiste, Laura”, “Bailaste, Laura Flores”, “Cómo arruinar tu carrera en segundos”, “Solitos se están aventando la soga al cuello”, “Si es broma es de muy mal gusto porque ahorita no andamos bromeando, esto es en serio”, “Si era o no broma igual no dio risa”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros internautas aseguraron que se trató de un comentario sarcástico y aseveraron que la burla no era para los mexicanos que han sido deportados, sino para las autoridades estadounidenses.

“El verdadero mexicano entiende ese humor”, “Lo dijo en forma de burla, pero hacia Estados Unidos, eso le entiendo”, “Lo dice, pero en burla para el presidente, no para los mexicanos. No exageren”, “No está burlándose, es sarcasmo. Tú no entendiste”.