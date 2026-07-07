Actriz da a luz en su casa por emergencia

El mundo del espectáculo siempre tiene la autoridad para apoderarse de la atención de las grandes audiencias. Son las producciones y las personalidades que este ambiente genera las que se llevan todos los aplausos, pero que también reúnen a un gran caudal de fanáticos.

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Es así como no todo se circunscribe a lo que sucede en las pantallas o sobre los escenarios, sino que la vida privada de los famosos despierta el interés de muchos. En este marco, hoy ponemos de relieve una situación muy particular que le tocó vivir a una reconocida actriz mexicana cuando tuvo que dar a luz a su hijo en su propia casa.

¿Qué actriz dio a luz en su propia casa?

Esta fascinante anécdota tuvo como protagonista a la actriz Érika de la Rosa, conocida por sus papeles en “El Señor de los Cielos” y “La Oficina”, entre muchas otras producciones. El hecho al que se hace referencia tuvo lugar en 2020, en el marco de la pandemia de coronavirus, y el cual ella misma relató en un video que compartió en su canal de YouTube.

Érika de la Rosa cursaba su embarazo con total normalidad y por tal motivo el nacimiento de su bebé tenía fecha programada. Sin embargo, la pandemia cambió sus planes ya que ella quería tener un parto en agua y en compañía de mujeres.

¿Cómo fue el nacimiento del hijo de Érika de la Rosa?

En su relato, la actriz mexicana precisó que debido a la pandemia ya habían comenzado a preparar su casa para darle la bienvenida a su bebé, pero el parto se adelantó. Todo se inició con una serie de cólicos durante la madrugada y así fue como con apoyo de su esposo recibieron a su hijo.

“Llegó cuando quiso y nos regaló un parto en casa, rodeados de amor y de oxitocina”, sentenció Érika de la Rosa en el video. La actriz no ocultó su emoción, algo que se trasladó en aquel momento a sus redes sociales con fotografías del pequeño y diversas expresiones.

“Ha sido por mucho, la experiencia más poderosa que he tenido”, culminó diciendo la actriz que sin lugar a dudas atesora este momento en lo más profundo de su corazón.