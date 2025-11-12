Ninel Conde acusó a Angélica Vale de infidelidad con su ex antes de su divorcio

Angélica Vale comenzó a vivir sus 50 años de edad de una manera muy particular ya que se conoció que su esposo Otto Padrón le pidió el divorcio tras 14 años de matrimonio. Mientras muchos indagan en los motivos de la separación, fue reflotada una acusación que la cantante Ninel Conde hizo años atrás en su contra.

Angélica Vale y Otto Padrón decidieron ponerle fin a su matrimonio y l anoticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo mexicano y en las redes sociales. Aunque la actriz reveló que llevaban ocho meses separados, la sorpresa entre sus seguidores no ha sido menor.

¿Qué acusación le hizo Ninel Conde a Angélica Vale?

Fue en el año 2020 cuando la cantante Ninel Conde revolucionó a los medios de comunicación y la opinión pública al señalar a Angélica Vale como la tercera en discordia en su relación con José Manuel Figueroa. La también actriz remarcó que el hijo de Joan Sebastian le fue infiel con Angélica Vale, entre otras mujeres.

Las declaraciones de Ninel Conde impactaron fuertemente en el mundo del espectáculo, pese a que deslizó que “quizá ella (Angélica Vale) no sabía que él aún seguía conmigo”. Tras estas palabras, la hija de Angélica María quedó en el centro de una polémica que hoy vuelve a resurgir.

¿Qué dijo Angélica Vale tras la acusación de Ninel Conde?

La polémica iniciada escaló fuertemente, apuntalada por los medios de comunicación, por lo que Angélica Vale fue interrogada al respecto. La actriz se lo tomó con humor y respondió: “Ay lo de Ninel, qué flojera. Y ahorita que estamos con lo del Auditorio y noticias bien bonitas”, dejando el tema en una tensa calma y pausa en el plano mediático.

De todos modos, Angélica Vale cerró su respuesta pidiéndoles a los reporteros que preguntaran “de Tom Cruise para arriba”, haciendo referencia a un encuentro que había tenido con el famoso actor de Hollywood. De esta manera, la polémica recibió una cubeta de agua fría de su parte pero ahora, divorcio de por medio, aquella acusación vuelve a tomar protagonismo.