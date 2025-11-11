Hacen impactante revelación de Angélica Vale y Otto Padrón

En el día del cumpleaños número 50 de Angélica Vale, su nombre se encuentra en los medios de comunicación y redes sociales pero por su divorcio. Es que la novedad se conoció este domingo por la noche, poniendo el fin de su amor con Otto Padrón como protagonista.

Mientras el tema es debatido, surgieron rumores que hablan de una supuesta infidelidad y de que la actriz era la que solventaba económicamente al hogar. Fue la periodista Elisa Beristain quien reveló algunas conversaciones que mantuvo con ella y que dejan mal parado al empresario.

¿Otto Padrón no aportaba dinero al hogar?

Según precisó la periodista de espectáculos, “ya van dos ocasiones que yo me di cuenta que la Vale trabajaba como señor para llevar dinero a su casa”. Beristain hizo referencia a un hecho relacionado con eventos de la escuela a la que acuden sus hijos y de los cuales se alejó porque le había surgido otro trabajo.

En este punto, la periodista la habría interrogado sobre por qué Otto Padrón no cubría esos gastos para que ella no trabajara tanto. La repuesta, afirma le sorprendió ya que Angélica Vale expresó: “Tú tienes la bendición que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo”.

¿Angélica Vale apuntalaba el hogar con su trabajo?

La revelación de la periodista sumó un nuevo capítulo a la historia protagonizada por Angélica Vale y Otto Padrón porque, según afirmó, fueron varias las ocasiones en las que la actriz se refirió al tema y reafirmó que el empresario no era el principal sustento del hogar.

Elisa Beristain destacó a Angélica Vale porque trabajaba para llevar el pan a su hogar, mientras debía malabarear con su vida laboral, personal y familiar. Sin lugar a dudas, se trata de una nueva información que se suma en una historia que poco a poco se irá mostrando, sobre todo teniendo en cuenta que la actriz prometió conceder todas las entrevistas que se le soliciten.