Adrián Marcelo protagoniza video de Grupo Bronco: VIDEO

Cada vez que un grupo musical lanza un video clip o canción nueva los halagos y las reproducciones se multiplican. Sin embargo, el Grupo Bronco no está viviendo esta experiencia tras compartir el video de “Bienvenido Dolor” en donde el comediante Adrián Marcelo es protagonista y las críticas les llueven.

No es la primera vez que el conductor es blanco de críticas es que su paso por un reality show no ha tenido las mejores repercusiones y un vasto caudal de espectadores ha comenzado a criticar todo lo que hace. Ahora, con su presencia en el videoclip de la agrupación de regional mexicano, son los músicos los que también reciben esas críticas.

¿Grupo Bronco y Adrián Marcelo juntos?

Fueron las redes de Grupo Bronco las encargadas de presentar en sociedad el videoclip de la canción “Bienvenido Dolor”. “Aunque la nube siga arriba, el corazón siempre encuentra su ritmo. Bienvenido Dolor, agrégalo a tu playlist favorito, disponible en todas las plataformas de música”, señala el posteo de la agrupación.

Lo cierto es que en las imágenes se puede ver a Adrián Marcelo como protagonista. El comediante aparece sufriendo por amor, envuelto en lágrimas y soportando la tormenta sobre su cabeza. Mientras, la música de Grupo Bronco suena con su característica esencia.

¿Qué dicen las redes tras el video de Grupo Bronco?

El video de Grupo Bronco lleva cuatro días colgado en sus redes sociales y plataformas digitales y no ha tenido las repercusiones esperadas. El motivo no es que la canción no haya gustado, sino que la elección del protagonista de esta historia parece no haber sido la correcta.

Los internautas han llenado de críticas el posteo de la agrupación de regional mexicano pero apuntando a Adrián Marcelo. El comediante ha sido catalogado en reiteradas oportunidades como misógino y machista, y ahora no ha sido la excepción.

“Excelente canción para pésima elección de video”, “Y porque a ese wey habiendo más”, “Habiendo taaantos chicos, inclusive de los fans, vienen a agarrar a uno que NO TRANSMITE nada”, “Mejor mi3rrrrrrda Bronco por fis”, “Amamos Bronco... me da igual quien sea ese nadaqueveriento”, “Ese tipo ni al caso con el concepto del grupo” y “Era fan número 1 de bronco, pero al ver a ése tipo en uno de sus videos acabó con mi amor”, son algunos de los comentarios bajo el videoclip de Grupo Bronco.