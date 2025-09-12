Ella es la esposa de Adrián Marcelo que pocos conocen
Los rumores ya se habían instalado entre sus seguidores ya que no se siguen en las redes sociales. En una entrevista fue Adrián Marcelo, quien comentó cómo sigue su relación con Karina Puente.
Adrián Marcelo se encuentra en el ojo de la tormenta nuevamente debido a que estaría atravesando una crisis en su matrimonio con Karina Puente. Esto ya se sospechaba hace tiempo debido a que sus seguidores habían notado que ambos dejaron de seguirse en las redes sociales.
El youtuber participó en un reality show y se caracterizó tanto por los escándalos como por las fuertes críticaspor sus constantes peleas con sus compañeros. Con quien siempre se enfrentaba era con Gala Montes por lo que se lo acusó de violencia contra las mujeres, misógino y machista. Sin embargo, en ese momento siempre Karina se mostró siendo su apoyo.
¿Adrián Marcelo está en crisis con Karina Puente?
En una entrevista con Judith Grace, Adrián Marcelo habló sobre su paso en el reality y cómo enfrenta su obsesión por el trabajo que sería uno de los problemas en su matrimonio con Karina Puente. Si bien no han confirmado una separación, Marcelo si dio a entender que hay conflictos en su relación.
Lo que dijo en la mencionada entrevista, fue lo siguiente:
“Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa, pues estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me movió. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y obsesionarme tanto con satisfacer la imagen que se tenía de mí de irreverente, de una persona que produce momentos de júbilo, entonces me salió mal este proyecto”.
¿Quién es Karina Puente y cómo inició su relación con Adrián Marcelo?
Karina Puente y Adrián Marcelo se conocieron en 2014 cuando participaban de un reality show. La influencer había sido inscripta por su hermana con el objetivo de que incursionara en la industria para poder conseguir un Adrián Marcelo sobremás y se casaron por civil en el 2021. Al año siguiente organizaron una lujosa fiesta en la Rivera Maya, donde estuvieron presentes amigos y familia.
“Si ha sido al mujer de mi vida porque sin ella no hubiera podido llegar a donde estoy, yo siempre me he expresado de ella como el complemento perfecto para esta carrera porque solo no se puede (…) Yo lo que he logrado no lo podría haber logrado sin ella y creo que también me gusta verme como un impulso en su vida”, dijo Adrián Marcelo sobre su esposa.