Muere luchador de MMA tras ser arrastrado por un río

El ex luchador profesional de MMA, Gerónimo Dos Santos, fue hallado sin vida en su Brasil natal. A sus 45 años de edad, el reconocido deportista tuvo una trágica muerte ya que se ahogó en el Río Negro, del estado de Amazonas.

El deceso de Gerónimo Dos Santos enluta al mundo del deporte internacional ya que tenía una amplia trayectoria y ostentaba el récord de 45 victorias y 26 derrotas. Su nombre se grabó a fuego en la MMA desde el año 2006 en que inició su carrera profesional.

¿Cómo se confirmó la muerte de Gerónimo Dos Santos?

Gerónimo Dos Santos, conocido internacionalmente como “Mondragón”, fue hallado sin vida el pasado lunes luego de estar desaparecido desde el pasado sábado 13 de diciembre. Su cuerpo fue rescatado por buzos especializados a dos kilómetros del lugar en donde había estado nadando.

Personal de Bomberos inició su búsqueda el mismo sábado luego de que allegados al luchador alertaran por lo sucedido. Lamentablemente, tras 48 horas de búsqueda, se confirmó la muerte de Gerónimo Dos Santos y en las redes sociales abundan las muestras de dolor.

¿De qué murió Gerónimo Dos Santos?

Desde que se conoció el inicio de la búsqueda de Gerónimo Dos Santos, los medios brasileños precisaron que testigos presenciales afirmaron que el deportista estaba nadando en el Río Negro, en una zona de mucha peligrosidad por la profundidad y potentes corrientes. En un momento, “Mondragón” se sumergió pero ya no volvió a salir a la superficie.

Ante el hallazgo de su cuerpo, las autoridades confirmaron que se encontraba atrapado entre formaciones rocosas pertenecientes al lecho del mencionado río. Esta situación dificultó las tareas de rescate del cuerpo de Gerónimo Dos Santos, dejando en claro los motivos por los cuales el afamado luchador perdió la vida trágicamente.