Adrián Marcelo lanza inesperado y polémico mensaje en medio de su divorcio

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que el matrimonio entre Karina Puente y Adrián Marcelo finalmente habría llegado a su fin. Bajo este contexto, y en medio de varios meses de polémica, el comunicador ha lanzado un nuevo mensaje que, de cierta forma, ha sorprendido a todos sus fans.

Si bien en un principio el propio Adrián Marcelo desmintió los rumores que hablaban de su separación con Karina Puente, ahora estos han aumentado considerablemente al grado de ser prácticamente un hecho. Por tal motivo, Adrián lanzó un nuevo mensaje en medio de la decisión de Karina de borrar las fotos de sus redes en donde aparecía el comunicador.

¿Qué mensaje lanzó Adrián Marcelo en medio de rumores de divorcio?

Fue a través de su podcast en el que Adrián Marcelo, efectivamente, confirmó que las cosas con su esposa no atraviesan por el mejor momento posible, esto después de que hace unos meses comenzaron los rumores de una posible separación, mismos que se avivaron desde el pasado 9 de enero tras una historia del propio psicólogo de profesión.

💔📱Los rumores de divorcio entre Adrián Marcelo y Karina Puente se reavivaron tras mensajes que el influencer publicó y luego eliminó en redes.

Usuarios lo interpretaron como una crisis matrimonial, aunque hasta ahora ninguno ha confirmado una separación. 🔥🤔 pic.twitter.com/q6hWWH5sjH — La Mejor Veracruz 100.5 FM (@LaMejorVeracruz) January 10, 2026

En esta, Adrián decía “Los 4 años más infelices de mi vida los viví aquí, nunca se casen”. El comentario fue borrado tan solo minutos después; sin embargo, duró el tiempo suficiente para que muchos de sus seguidores saltaran de preocupación al conocer que la relación entre él y Karina no estaba del todo bien.

Ante esta situación, Adrián Marcelo sabe que “existen muchas personas que están molestas con él”, haciendo referencia, precisamente, a su esposa. Por tal motivo, existen rumores que indican que la relación entre él y su esposa está en un punto de quiebre que difícilmente podría superar luego de los malentendidos entre ambos.

¿Cómo se conocieron Adrián Marcelo y Karina Puente?

Adrián y Karina se cruzaron por primera vez en 2014 , cuando se conocieron en un reality show. A partir de ahí la química entre ambos creció, aunque no fue sino hasta el 2021 cuando la pareja decidió contraer matrimonio por la vía civil para, tan solo un año después, unirse en matrimonio en el apartado religioso.