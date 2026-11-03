El mensaje que con el que Paola Dalay y César Romo se habrían burlado de José Eduardo Derbez

Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron, según su versión, en buenos términos. Sin embargo, parece que la paz duró poco debido a que muchos han interpretado que la mujer junto con su novio, el futbolista César Romo podrían estar lanzando algunas burlas a Derbez a través de algunas canciones.

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Tan solo han pasado dos días desde la ruptura, pero Paola Dalay rompió el silencio por lo que comenzó a dar entrevistas hablando de su situación y sobre su nueva historia con el futbolista.

¿Paola Dalay se burló de José Eduardo Derbez?

Por medio de las redes sociales es que Paola Dalay y su novio César Romo han compartido fotografías recientes donde lo que más llamó la atención fue la música que eligieron para poner en ellas.

En el mundo del internet nada es elegido al azar por lo que la musicalización llamó poderosamente la atención. Con una canción se puede decir lo que ocurre, lo que sientes, lo que te gusta o lo que no. En el caso de Paola Dalay y César Romo han llamado la atención y en redes aseguran que incluso podría ser una burla para José Eduardo Derbez.

Paola Dalay publicó una serie de fotografías en las que posa desde la F1 y en las que luce el mismo outfit con el que anunció su separación de José Eduardo Derbez, dicha publicación fue musicalizada con el tema “A quién le importa” de Thalía.

Esto fue tomado como que nada le importa de lo que digan de ella y su nuevo amorío con Romo. Además, la mujer agregó una descripción en la que decía: “Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen”.

César Romo siguió el juego de las publicaciones por lo que muchos tomaron sus descripciones como una burla para Derbez. En una fotografía presumió su cuerpazo, pero la musicalizó con el tema Bandolero de Don Omar, con el fragmento que dice:

“Aunque digan que soy, un bandolero donde voy…”, sin dudas esto llamó la atención de los seguidores.