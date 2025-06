Adrián Marcelo habló de las protestas de migrantes mexicanos en California

Vaya tensión la que se vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por los operativos y redadas que Donald Trump ordenó contra los migrantes. Esta situación no ha pasado desapercibida para los famosos, entre ellos Adrián Marcelo, quien así se pronunció al respecto.

El polémico y controvertido youtuber Adrián Marcelo, alzó la voz y publicó un mensaje en redes sociales criticando las redadas migrantes y cuestionando la poca empatía hacia quienes migran de sus hogares por necesidad y en busca de una mejor vida.

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

“Esos ‘pochos’ que tanto critican, prefieren chin… derecho, que alinearse con el crimen organizado, de este lado. México no es un país que le ofrece buenas oportunidades a todos. Aquí, chin…, no necesariamente te devuelve algo para vivir bien a cambio. Allá sí”, publicó en sus redes sociales.

Del mismo modo, el influencer agregó que “eso y un sinfín de circunstancias que dejamos de lado, propician el fenómeno de migración mexicana. Empatía, es todo. Mi humilde opinión”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como era de esperarse, la publicación de Adrián Marcelo generó un fuerte debate en redes, pues hubo quienes apoyaron su posicionamiento, pero también quienes mantuvieron su postura contra las protestas que se mantienen en Los Ángeles.





“Migrar es un acto de “chin...” y buscar algo mejor. Pero no es un triunfo automático. No todos migran porque quieren, muchos migran porque no tienen otra opción”, “Se les olvida que la mayoría de ellos mandan el dinero que genera en Estados Unidos a México”, “Lo triste es que los que le chingamos aquí no siempre somos bien recompensados”, “A muchos se les olvidó que sus ancestros muy probablemente cruzaron el desierto o el río bravo y ahora están a favor del ICE” y “Empatía y tolerancia es lo que el mundo necesita”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué sucede en Los Ángeles?

En Los Ángeles, California, se viven momento de tensión por las protestas lideradas por comunidades latina tras una serie de redadas migratorias realizadas por agentes de ICE, mismas que dieron como resultado más 44 detenciones en barrios como Compton, Paramount y el Fashion District

Lo que comenzó como una manifestación pacífica se convirtió en enfrentamientos y arrestos. Sin embargo, la situación se intensificó cuando Trump ordenó el despliegue de más de 2 mil elementos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad.