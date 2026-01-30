Adrián Marcelo regresa a vivir a casa de sus padres en medio de rumores de divorcio

La polémica con Adrián Marcelo fluye de manera natural al meditar en sus hábitos, su forma de pensar, su forma de expresarse y en estos momentos, alrededor de todo lo que rodea a su matrimonio. Por ello, que volviera a la casa de sus padres abre aún más la herida de lo que parece ser un divorcio irremediable. Esto es lo que se sabe del comediante regiomontano.

Ventaneando | Programa completo 29 de enero de 2026

¿Adrián Marcelo ya regresó a casa de sus padres para vivir?

Sin lugar a dudas uno de los personajes más polémicos de la última era del internet es el tan mencionado creador de contenido. Sus participaciones en realitys, sus opiniones, sus contenidos diversos y escándalos le han hecho de una buena base de fanáticos… pero al mismo tiempo de una gran cantidad de personas que no lo soportan.

En ese sentido, ante los diversos rumores de lo que se entiende como un inminente divorcio, se vio al comediante en casa de sus padres. Ante eso, se empezó con la especulación de que ya no podía dormir en la casa que compartía con Karina Puente. Pero todo indica que es parte de una dinámica que hizo para sus distintos programas.

Allí compartió que vivió en dicho sitio durante 30 años y al mismo tiempo ”presumió” sobre la libertad que siempre tuvo para fumar marihuana en la casa y dando la vista hacia la calle. “Lo hago en la cochera y prácticamente quien esté en la calle, percibe el olor a mota. Contrario de juzgarme y quejarse, mis vecinos agradecen que mi familia siempre ha estado para ayudar y contribuir a la comunidad”.

El ser buen vecino puede más que todo.



Volví a casa de mis padres, dónde crecí y viví 30 años de mi vida. Tengo la religiosa costumbre de empezar el día fumándome un porro de marihuana mientras me tomo un café (negro y fuerte como Will Smith). Mis padres me respetan y en… — adrián marcelo (@adrianm10) January 29, 2026

¿Adrián Marcelo ya se divorció de su esposa?

Aunque en estos momentos otro de los pleitos que tiene directamente es con Poncho De Nigris, quien habló mal de La Mole, ya son muchos factores anunciando que la relación está completamente rota. Entre muchas otras cosas, Karina no soportó la adicción que el comediante tiene al trabajo y por ello sería cuestión de tiempo para anunciar el divorcio. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada, aunque se han leído mensajes de Adrián quejándose de la vida matrimonial… aunque después esos tuits se borraron.