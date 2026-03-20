Adrián Marcelo no se guardó nada y esto dijo de Poncho De Nigris tras el Ring Royale

El entretenimiento en México tiene su chiste, pues no todos logran conectar con las nuevas generaciones. Algunos medios importantes en el país batallaron para encontrar a ciertos públicos, por ello el evento de Ring Royale se ha llevado miles de elogios, pues encontró el punto perfecto para entretener a las personas. Incluso, aunque ambos se han mantenido en conflicto constante, Adrián Marcelo felicitó a Poncho… llamándole una persona ejemplar.

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¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Ring Royale y Poncho De Nigris?

La realidad es que el evento causó impacto de manera clara en espacios digitales. En internet se indica que alcanzó cerca de 38 millones de reproducciones, incluidas figuras internacionales como Checo Pérez.

Ante eso, las reacciones de las figuras del medio se hicieron presentes, incluida la de Adrián Marcelo, que lejos de criticar… elogió por completo la labor de quien ha sido su rival directo en el medio regiomontano durante años pasados.

“Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el viento esté en contra, las cosas tienden a funcionar. Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través del trabajo honesto. Eso es lo que hace un REGIO ejemplar. No somos amigos, pero te respeto… y te felicito mucho por lo logrado el domingo. Enhorabuena”.

Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el “viento esté en contra”, las cosas tienden a funcionar.



Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través… — adrián marcelo (@adrianm10) March 18, 2026

¿Adrián Marcelo y Poncho De Nigris se subirán al ring?

Aunque en el pasado sonó que ambos buscaban un combate, nunca se concretó. Ahora parece la oportunidad perfecta de hacerlo. Muchos dicen que el mensaje de Adrián Marcelo es por lo menos sospechoso. Por lo que esto podría ser el inicio de las negociaciones para que en la segunda edición del Ring Royale, Poncho y Adrián se suban a terminar lo que iniciaron hace años. Y es que De Nigris ya indicó que él peleará en la segunda edición, por lo que el presente pide a gritos el enfrentamiento.