Aislinn Derbez apareció luego de la muerte de su mamá y dejó un triste mensaje

El lunes 24 de noviembre se dio a conocer la triste noticia por parte de la Asociación Nacional de Intérpretes, de que Gabriela Michel había fallecido. Aislinn Derbez, hija de la actriz, volvió a aparecer en sus redes sociales con un llamativo mensaje.

Cuando murió Gabriela Michel, la hija de Eugenio Derbez, publicó una historia en Instagram donde confirmaba el deceso de su madre. Así es que aprovechó para cortar con las especulaciones y dar a conocer el motivo de la muerte.

¿Qué publicó Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá?

Hace poco, Aislinn Derbez, decidió volver a las redes sociales para compartir algunas historias en su cuenta de Instagram. La hija de Gabriela Michel y Eugenio Derbez, estuvo presente en un retiro donde hizo conmover a todos con un desgarrador mensaje.

En Instagram la modelo cuenta con 12 millones de seguidores, por lo que sus imágenes en el retiro al que acudió se volvieron virales. Además una de sus compañeras manifestó que la hija de Derbez y Michel,hizo conmover a todos con unas emotivas palabras.

Esta fue la publicación de Aislinn.|Instagram

"Antes de volver a casa tuvimos una despedida muy emotiva donde cada integrante del retiro compartió qué fue lo que más se transformó en ellas y las palabras de Aislinn Derbez nos hizo a todos soltar lagrimitas", escribió.

¿Qué le pasó a la mamá de Aislinn Derbez?

El fallecimiento de Gabriela Michel fue el 24 de noviembre y la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la muerte de la actriz de televisión y doblaje, Gabriela Michel. Ella mantuvo una relación con Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn Derbez.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, murió el 24 de noviembre después de sufrir un infarto. Familiares y amigos le dieron el último adiós a la protagonista de algunos capítulos de la serie "Mujer, casos de la vida real".

