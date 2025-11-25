Así fue la carrera artística de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez, ahora se encuentra experimentando uno de los momentos más difíciles en su vida, debido al lamentable fallecimiento de su mamá Gabriela Michel, quien murió por un infarto. Ante los hechos son varios seguidores quienes han enviado sus condolencias a la joven artista.

Además de haber sido la pareja de Eugenio Derbez, Gabriela tenía una importante carrera artística que forjó durante años, logrando gran reconocimiento en el mundo de la farándula. Te contamos cuáles son los proyectos en los que ella participó.

¿Qué doblajes hizo Gabriela Michel?

Dentro de los trabajos más importantes en los que apareció Gabriela Michel, fue en el mundo del doblaje, prestando su voz para darle vida a personajes emblemáticos del cine, en especial para animaciones de Disney.

Uno de los personajes por el que muchos lo van a recordar se trata de la Reina Clarion, un personaje importante dentro de las películas de Tinker Bell. También se destaca por interpretar a Primavera en el redoblaje, el hada madrina azul en “La Bella Durmiente”. Además de ser parte de las voces adicionales de “La Cenicienta” y “La Cenicienta 3: Un giro en el tiempo” en sus respectivos redoblajes.

Otro importante papel fue al participar en el doblaje de Samantha Jones de la serie Sexo en la ciudad, de la temporada uno a la 3. La realidad es que el número de papeles que ha realizado en su carrera artística es muy amplio, por lo que se convirtió en una importante figura del doblaje. Por eso la muerte de la mamá de Aislinn Derbez fue muy lamentable para todos.

¿Cuándo trabajo con Chabelo?

Por si fuera poco, dentro de la carrera artística de la mamá de Aislinn Derbez, se sabe que Gabriela Michel tuvo la oportunidad de trabajar con Chabelo; ella fue parte de la producción de su reconocido programa infantil y familiar, que durante muchos años estuvo al aire en la televisión mexicana.

Programa en el que trabajó durante 10 años; en varias ocasiones explicó que fue complejo trabajar con él debido a que era muy perfeccionista, pero aun así logró forjar una buena relación de respeto y amistad.