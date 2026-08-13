Aitana, hija de Eugenio Derbez debutó en el Auditorio Nacional; así fue su presentación junto a Alessandra Rosaldo

La noche de este miércoles 12 de agosto 2026 Sentidos Opuestos volvió a hacer vibrar al público que acudió a verlos en el Auditorio Nacional donde Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán ofrecieron un show espectacular el cual estuvo lleno de sorpresas y sobre todo con una recopilación de sus mayores éxitos.

Uno de los momentos más comentados de esta presentación fue la participación de Aitana, la hija menor de la cantante y Eugenio Derbez, ya que fue su debut acompañando a su mamá como bailarina.

¿Cómo fue sorprendida Alessandra Rosaldo por la familia Derbez?

Una de las familias más sólidas y unida dentro el espectáculo mexicano es la conformada por los Derbez y en esta ocasión la presentación de Alessandra no podía pasar desapercibida por lo que varios de los integrantes acudieron al concierto para apoyarla y sobre todo ver el debut de la más pequeña de la familia.

Eugenio Derbez, Aislinn Derbez y Vadhir Derbez fueron vistos entre el público para ver a Alessandra en el escenario donde se les vio coreando y disfrutando de cada momento. Sin embargo, las miradas se concentraron cuando Aitana se presentó para acompañar a su mamá , ante este hecho, Aislinn fue de las primeras en demostrar lo orgullosa que estaba de su hermana menor, pues en su cuenta de Instagram publicó varias historias donde aplaudió su desempeño.

Asimismo, mostró un detrás del escenario sobre la reacción que tuvo su padre cuando se reunió con Alessandra, así como con su hija quien no dudó en felicitarla y darle un gran abrazo, este hecho ha sido aplaudido por varios internautas.

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¿Comó Aitana Derbez debutó como bailarina junto a su mamá?

Como lo mencionamos anteriormente, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Aitana Derbez apareció sobre el escenario junto a Alessandra Rosaldo luciendo un espectacular vestuario en tonos neón.

La hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra sorprendió al público al convertirse en bailarina de su mamá durante la interpretación de “Amor de Papel”, uno de los temas más emblemáticos de Sentidos Opuestos.

El debut de Aitana ha generado grandes expectativas, pues el público reconoció la entrega, profesionalismo y talento que tiene la menor, destacando que tiene las cualidades de sus padres.