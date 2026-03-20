Alana Flores es una caprichosa; esto dijo una influencer argentina

Las polémicas alrededor de Alana Flores no se detienen. Desde hace unos meses, la creadora de contenido mexicana se desenvuelve bastante en conflictos boxísticos, donde poco a poco se ha metido en el ámbito amateur. Ahora, tras confirmarse su nueva rival para el Supernova Génesis, su contrincante la llamó caprichosa y argumentó que es una persona complicada.

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¿Por qué esta influencer argentina atacó a Alana Flores?

Todo esto se ha suscitado después de Samadhi Zendejas se bajara del evento de entretenimiento por supuestas discrepancias y problemas con la “conflictiva” Alana. La actriz dejó una vacante en el espectáculo y ese lo tomó Flor Vigna. Pero de inmediato la argentina replicó mucho de los rumores que se han manejado alrededor de la actitud de la mexicana.

La sudamericana dijo que Alana Flores se la ha pasado exigiendo cosas, incluso amenazando con bajarse de Supernova. “Me enteré que pediste que me sacaran de Supernova… Pero pará, tranqui, todo lo otro que pediste detrás de cámara te lo damos. Te concedemos todas las ventajas y caprichos que pediste porque amenazaste en bajarte y no queremos que te des por vencida. En el fondo es un juego y por más que me la pusiste bien difícil con tantas condiciones (como a todas mis colegas) todo este proceso me está haciendo crecer como nunca”.

Según las palabras de Flor, la azteca ha sido muy complicada de sobrellevar, sobre todo en el ámbito de las especificaciones que se deben llevar en la pelea. Por lo que el morbo alrededor de la pelea sube, pues Alana se ha movido de lleno en el entrenamiento y la ejecución de boxeo en peleas amateurs.

¿Alana Flores realmente es conflictiva?

Como sucede con todas las celebridades, hay personas que la odian y otras que la apoyan. Sin embargo la constante con la influencer ha indicado que se pone “pesada” al momento de arreglar sus combates. Pero ante la acusación de Flor Vigna, Alana Flores ya contestó y fue directa: "Tira la piedra y esconde la mano. Me borró mis comentarios en su post. Le gusta agarrarse del acoso que yo vivo todos los días pero no le gusta que se lo hagan a ella. Aparte de mentirosa le juega a la víctima".