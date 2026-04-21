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Lupita Villalobos rompe el silencio y habla sobre su estado de salud desde el hospital: “se me vino el mundo abajo”
Lupita Villalobos ya no estará en Supernova Génesis luego de darse a conocer que estuvo hospitalizada, pero ahora ha revelado por sus propias palabras cuál es su estado de salud
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Alana Flores anuncia su retiro del boxeo en Supernova Génesis 2026: “Ya no creo seguir después de esto”
La streamer ha sorprendido a todo el público luego de anunciar que ya no peleará más
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Poncho De Nigris asegura que esta famosa será la contrincante para Kim Shantal en Supernova Génesis 2026: “A salvar el show”
¡Ya hay rival para Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026! Poncho De Nigris asegura que esta famosa será la nueva contrincante tras la baja de Lupita Villalobos.
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Poncho De Nigris propone a Marcela Mistral como rival de Kim Shantal en el Supernova tras baja de Lupita Villalobos
La salida médica de Lupita Villalobos ha puesto en expectativa la cartelera de Supernova : Génesis 2026 y ha desatado una propuesta inesperada que ya genera polémica en redes.
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OFICIAL: Así queda la cartelera de Supernova Génesis 2026, tras la BAJA de Lupita Villalobos
Te presentamos todos los combates que se llevarán a cabo en el ring este próximo fin de semana entre influencers
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Kim Shantal reacciona a la cancelación de Lupita Villalobos en Supernova Génesis 2026. "No tengo rival"
Kim Shantal envió un mensaje en TikTok en reacción a la cancelación de Lupita Villalobos para la pelea que tendrían el fin de semana en Supernova Génesis 2026.
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Lupita Villalobos: ¿Qué es el hematoma subdural que le impide participar en Supernova Génesis 2026?
Un diagnóstico serio que genera preocupación en Lupita Villalobos y la obliga a dejar su encuentro contra Kim Shantal.
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Supernova Génesis 2026: ¿Karely Ruiz se enfrentará vs Kim Shantal tras cancelación de Lupita Villalobos? ESTO es lo que se sabe de la pelea:
Esto es todo lo que se sabe sobre el evento de box Supernova Génesis tras la cancelación de Lupita Villalobos y la posible aparición de Karely Ruiz.
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ÚLTIMA HORA: Lupita Villalobos NO PELEARÁ contra Kim Shantal en Supernova Génesis 2026, por esta razón
Confirmado: Lupita Villalobos no peleará contra Kim Shantal, debido a un diagnóstico médico. Esto se ha dicho sobre su participación en Supernova Génesis 2026.
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Asaltan a Aarón Mercury y su mamá en Centro Comercial, a días de Supernova Génesis 2026
El reconocido influencer vivió un momento de terror junto a su madre luego de que los despojaran de sus pertenencias
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