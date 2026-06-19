Alejandro Fernández ofrecerá concierto GRATIS; Fecha y todo sobre su presentación

Luego de haber sido el artista encargado de cantar el himno nacional mexicano en la apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Alejandro Fernández, mejor conocido como “El Potrillo” se presentará de forma totalmente gratuita en Guadalajara, La Ciudad de las Rosas, por lo que en esta ocasión te contamos todos los detalles sobre su presentación musical, la cuál promete estar llena de emoción por parte de todos sus fans.

Alejandro Fernández: Fecha y hora sobre su concierto en Guadalajara

El hijo de Vicente Fernández se presentará en Glorieta de La Minerva, en Guadalajara,Jalisco; esto como parte de las actividades que estarán destinadas para el Mundial 2026 en dicho estado del país. La fecha será el próximo 25 de junio, esto previo al partido Uruguay vs. España, el cuál se llevará a cabo el 26 del mismo mes. Es importante que sepas que todos los asistentes contarán con entrada libre y el ingreso será conforme comiencen a llegar, razón por la que te recomendamos llegar a tiempo y planear la ruta que tomarás para arribar al recinto. Según la información que se ha reportado habrán restricciones a la circulación a partir de las 9: 00 am hasta que termine el evento, por lo que te sugerimos no solo anticipar tu llegada sino también llevar a cabo una logística para tu regreso ya que es probable que haya una gran aglomeración de personas.

Alejandro Fernández: ¿Qué canciones podría interpretar en su concierto en Guadalajara?

Hasta el momento se desconoce cuál será el setlist que “El Potrillo” interprete en su presentación en Guadalajara, sin embargo se espera que cante éxitos que han marcado su carrera; algunos de ellos son: "Como Quien Pierde una Estrella", "Me Dediqué a Perderte", "Hoy Tengo Ganas De Ti", “Nube Viajera”, “Si Tú Supieras”, solo por mencionar algunos, aunque no son temas confirmados. Por otro lado, también se desconoce si tendrá algún invitado o invitada cantante, esto debido a que el artista ha realizado múltiples colaboraciones musicales.

¿Quién es Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández, hijo del reconocido cantante Vicente Fernández, es uno de los artistas más reconocidos de la industria musical hoy en día. Los géneros en los que ha sobresalido son: ranchero, mariachi y pop latino. Ha colaborado con artistas de talla mundial como Christina Aguilera, Beyoncé, Marc Anthony y Rod Stewart. A lo largo de su carrera de más de tres décadas ha logrado ganarse el reconocimiento y apoyo de todo su público.