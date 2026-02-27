¿Alejandro Sanz tiene nueva novia? Así se le vió a semanas de terminar su relación

Después de diversas especulaciones sobre una nueva pareja, el intérprete de “Corazón partío”; Alejandro Sanz, parece haber confirmado una relación amorosa con la actriz y modelo peruana Stephanie Cayo.

¿Por qué se dice que Alejandro Sanz tiene una relación con Stephanie Cayo?

En el concierto más reciente del español Alejandro Sanz, el el Estadio Nacional de Lima, uno de los momentos que cautivó más a todos los fans, además de la excelente presentación musical que el cantante dió, fue el instante en el que el intérprete de “Cuando Nadie Me Ve”, abrazó de una forma muy cariñosa a la reconocida actriz Stephanie Cayo, las imágenes fueron proyectadas en las pantallas del estadio, hecho por el que los internautas no dudaron en hacer diversos comentarios. Algunos de ellos expresaban felicidad y gusto por lo que podría ser una nueva relación, pero otros hicieron hincapié en la gran diferencia de edad que hay entre ambos pues mientras la actriz Stephanie Cayo tiene 37 años, Alejandro Sanz tiene 57, lo que significa que hay una diferencia de veinte años.

Hasta el momento Alejandro Sanz y Stephanie Cayo no han dado un comunicado o hecho una publicación en la que confirmen su relación de forma oficial. Sin embargo, algunos de los internautas han dado por hecho que ambos son pareja.

¿Quiénes han sido las novias de Alejandro Sanz?

El español Alejandro Sanz cuenta con un amplio historial amoroso. Incluso ha utilizado su música para hablar del amor y diversas experiencias, con cada uno de sus temas ha marcado a miles de generaciones. Algunas de sus parejas han sido: Jaydy Michel; una reconocida modelo mexicana, misma con quien tuvo a su primera hija, Raquel Perera; quien fue su esposa y con la que tuvo dos hijos, Rachel Valdés y una de las más recientes Candela Márquez; una de las actrices españolas más reconocidas y destacadas, ella y Sanz se dejaron ver muy felices y enamorados en el tiempo (poco más de un año) en el que fueron pareja ya que ambos compartieron diversos momentos y se acompañaron en eventos muy especiales.

Alejandro Sanz actualmente se encuentra de gira con su “¿Y Ahora Qué? World Tour?. Por otra parte, recientemente estrenó su serie documental “Cuando Nadie Me Ve”, además ha impresionando con grandes colaboraciones con otros artistas como Rels B, Clarín León, Grupo Frontera, Shakira, Manuel Turizo, Elena Rose y Emilia, quiénes forman parte de su último proyecto musical.