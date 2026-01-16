Esta es la razón por la que ALEKS SYNTEK se internó ÉL MISMO en una clínica de rehabilitación

El cantante Aleks Syntek expresó públicamente que no tiene problemas de adicciones y que fue el exceso de trabajo lo que lo llevó a atenderse en una clínica de rehabilitación, aquí te contamos todos los detalles sobre lo que dijo.

¿Por qué Aleks Syntek se internó en una clínica de rehabilitación?

Aleks Syntek es un cantante, compositor y productor reconocido en la industria musical, quién especialmente ha destacado en el género pop. Uno de sus éxitos más grandes son temas como "Duele el amor” y “Sexo, pudor y lágrimas”. Por otro lado, no solo ha resaltado en la música sino también en el mundo del cine, pues ha realizado el doblaje de películas como Robots; en dónde dio vida a Rodney Hojalata, Mi Villano Favorito; en donde dobló a Vector, Trolls; película en la que dió vida al personaje de Ramón. Además del doblaje, ha destacado en la parte del soundtrack de películas como Toy Story 3 con su canción “Yo Soy Tu Amigo Fiel”, tema en colaboración con Danna .

Recientemente Aleks Syntek expresó a los medios de comunicación que decidió internarse en una clínica de rehabilitación debido a que había abusado del trabajo ya que estaba trabajando más de 40 horas además de que no dormía, lo que le estaba generando problemas. Dejó en claro que fue por esa razón y no por abuso de sustancias. “Me metí en una clínica wellness donde te ayudan a subir tus niveles, el potasio, te vigilan todo tu organismo” dijo el cantante, por lo que dio fin a falsos rumores.

¿Cuáles han sido las polémicas de Aleks Syntek?

Aleks Syntek es uno de los artistas que no se ha librado de estar envuelto en polémicas y rumores. Uno de ellos fue una “supuesta infidelidad” lo que habría causado su divorcio con su actual pareja. Sin embargo, el artista no ha confirmado esta información y solo son especulaciones que el público ha hecho.

Otras críticas que el artista enfrentó fue cuándo reconoció el gran talento de mujeres artistas, mismas con las que compartió escenario, y resaltó que ellas “no perreaban” pues mencionó que a los jóvenes hoy en día se les ha vendido una idea equivocada de lo que es la libertad en realidad. Esa postura generó comentarios divididos entre los internautas pues algunos estuvieron de acuerdo con su comentario mientras que otros la rechazaron profundamente.