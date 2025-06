Aleks Syntek revela que Alejandra Guzmán estuvo a punto de golpearlo

Se trata, sin duda alguna, de uno de los cantantes y compositores más populares, pero a su vez, más criticados que existen en la actualidad. Aleks Syntek ha vuelto a dar de qué hablar; sin embargo, en esta ocasión no se trata de un nuevo proyecto musical o de un disco de su repertorio, sino de las declaraciones que dio en torno a la reina del rock, Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán ha atravesado por un complicado periodo que ha tenido que solventar luego de la muerte de su madre y de los constantes conflictos que tiene con parte de su familia. Ahora, la también actriz vuelve a ser mencionada en las redes sociales, aunque en esta ocasión deriva de un chusco momento que vivió con Aleks Syntek, al que estuvo a punto de golpearlo.

¿Alejandra Guzmán buscó a Aleks Syntek para golpearlo?

Durante una charla que tuvo con Montserrat Oliver, el compositor de 55 años de edad reveló que, durante mucho tiempo, estuvo enamorado de Alejandra Guzmán, esto pese a que sus gustos musicales son muy distintos entre sí. Curiosamente, esta situación, y un comentario que sugería que Alejandra había hecho plagio, le trajo consigo un desencuentro importante con ella.

Según sus palabras, este hecho hizo que, tras su llegada a Monterrey, Alejandra Guzmán y el resto de su equipo lo encararan para, según cita textual, “romperle toda su mad…”; sin embargo, minutos después de no verla pensó que había librado este compromiso, aunque momentos siguientes se la encontró nuevamente y con un rostro de furia después de lo que había dicho.

¿Cómo evitó ser golpeado por Alejandra Guzmán?

Aleks Syntek no terminó de contar esta anécdota, aunque sí manifestó que, anteriormente, se le aventó a Alejandra Guzmán diciéndole que estaba enamorada de ella. Desafortunadamente, la hija de Silvia Pinal lo rechazó al asegurar que era una persona muy “fresita” y que no harían buena pareja dado que a ella le gusta mucho el rock and roll.