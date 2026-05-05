Los signos que tendrán castigo del universo por la lluvia de estrellas Eta Acuáridas a partir del 5 de mayo

Los horóscopos no solo revelan oportunidades , sino también ajustes kármicos que marcan cambios importantes en el destino. Según Mhoni Vidente, a partir del martes 5 de mayo, las energías de la lluvia de estrellas Eta Acuáridas provocarán movimientos intensos que impactarán a varios signos zodiacales.

Cabe señalar que, desde la astrología, el “castigo” no debe entenderse de forma negativa, sino como un proceso energético que busca corregir el rumbo y generar evolución personal.

Este evento cósmico, asociado a la energía de Acuario, actúa como un portal de depuración energética que impulsa cierres, revelaciones y transformaciones profundas. Los signos más afectados son:



Sagitario La carta de La Torre anuncia un derrumbe necesario . No hay espacio para ilusiones: el universo te enfrenta con lo que construiste sobre bases inestables. Las Eta Acuáridas intensifican esta sacudida, provocando rupturas inesperadas, caída de planes y verdades imposibles de ignorar .

. No hay espacio para ilusiones: el universo te enfrenta con lo que construiste sobre bases inestables. Las Eta Acuáridas intensifican esta sacudida, provocando . Géminis La Rueda de la Fortuna gira, pero exige una prueba emocional . El universo te expone por no distinguir entre lealtad e interés. Bajo esta energía, los secretos salen a la luz, las máscaras caen y enfrentas la verdad sin filtros .

. El universo te expone por no distinguir entre lealtad e interés. Bajo esta energía, . Acuario El impulso de El Loco te empuja, pero también te pone a prueba . El universo señala decisiones impulsivas o confianza mal depositada. Con la fuerza de este fenómeno, habrá cambios abruptos, revelación de personas tóxicas y giros inesperados .

. El universo señala decisiones impulsivas o confianza mal depositada. Con la fuerza de este fenómeno, . Tauro El Juicio marca un renacimiento, pero primero exige soltar . El universo te lleva a enfrentar rupturas emocionales y desapegos necesarios. Las Eta Acuáridas aceleran finales, dejando cierres definitivos y despedidas que, aunque duelen, liberan .

. El universo te lleva a enfrentar rupturas emocionales y desapegos necesarios. Las Eta Acuáridas aceleran finales, dejando . Aries El éxito te rodea, pero también activa energías negativas a tu alrededor. El universo te advierte sobre envidias y malas intenciones. Con este evento, pueden surgir bloqueos energéticos y conflictos inesperados.

Mhoni Vidente dice que el horóscopo de mayo atraerá buenas energías. |(Facebook de Mhoni Vidente / Gemini AI)

¿Qué signos estarán protegidos a partir del 5 de mayo?

Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Capricornio contarán con energía más armoniosa durante este periodo. Sin embargo, esto no significa que estén libres de lecciones, ya que también atravesarán procesos de crecimiento personal.