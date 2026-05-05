Los signos que tendrán castigo del universo por la lluvia de estrellas Eta Acuáridas a partir del 5 de mayo
De acuerdo con Mhoni Vidente, este proceso energético ayudará a corregir el rumbo de los signos y generará una evolución personal.
Los horóscopos no solo revelan oportunidades, sino también ajustes kármicos que marcan cambios importantes en el destino. Según Mhoni Vidente, a partir del martes 5 de mayo, las energías de la lluvia de estrellas Eta Acuáridas provocarán movimientos intensos que impactarán a varios signos zodiacales.
Cabe señalar que, desde la astrología, el “castigo” no debe entenderse de forma negativa, sino como un proceso energético que busca corregir el rumbo y generar evolución personal.
Este evento cósmico, asociado a la energía de Acuario, actúa como un portal de depuración energética que impulsa cierres, revelaciones y transformaciones profundas. Los signos más afectados son:
- Sagitario La carta de La Torre anuncia un derrumbe necesario. No hay espacio para ilusiones: el universo te enfrenta con lo que construiste sobre bases inestables. Las Eta Acuáridas intensifican esta sacudida, provocando rupturas inesperadas, caída de planes y verdades imposibles de ignorar.
- Géminis La Rueda de la Fortuna gira, pero exige una prueba emocional. El universo te expone por no distinguir entre lealtad e interés. Bajo esta energía, los secretos salen a la luz, las máscaras caen y enfrentas la verdad sin filtros.
- Acuario El impulso de El Loco te empuja, pero también te pone a prueba. El universo señala decisiones impulsivas o confianza mal depositada. Con la fuerza de este fenómeno, habrá cambios abruptos, revelación de personas tóxicas y giros inesperados.
- Tauro El Juicio marca un renacimiento, pero primero exige soltar. El universo te lleva a enfrentar rupturas emocionales y desapegos necesarios. Las Eta Acuáridas aceleran finales, dejando cierres definitivos y despedidas que, aunque duelen, liberan.
- Aries El éxito te rodea, pero también activa energías negativas a tu alrededor. El universo te advierte sobre envidias y malas intenciones. Con este evento, pueden surgir bloqueos energéticos y conflictos inesperados.
¿Qué signos estarán protegidos a partir del 5 de mayo?
Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Capricornio contarán con energía más armoniosa durante este periodo. Sin embargo, esto no significa que estén libres de lecciones, ya que también atravesarán procesos de crecimiento personal.
Si quieres conocer más detalles, puedes consultar el horóscopo semanal de Mhoni Vidente, donde detalla las predicciones del lunes 4 al viernes 8 de mayo de 2026.