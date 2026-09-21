¡Exclusiva! Alexis Ayala revela cómo inició su romance con Marietta, su actual pareja
Luego de presumir el gran momento que pasa su relación con Marietta, Alexis Ayala compartió en exclusiva cómo inició su romance con la empresaria regiomontana.
Feliz y enamorado, Alexis Ayala compartió en exclusiva la actual historia de amor que vive al lado de su novia Marietta, una empresaria regiomontana. Además de revelar cómo inició su romance, el actor aclaró si ella entiende y comprende su profesión. Aquí todo lo que compartió Alexis Ayala.