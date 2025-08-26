Alfredo Adame acusa a Carlos Trejo de cancelar pelea y reta a Lupillo Rivera a subir al ring

El nombre de Alfredo Adame vuelve a estar en el centro de la polémica tras declarar que el combate que tenía pactado con Carlos Trejo no se concretó porque el llamado “Cazafantasmas” decidió no continuar.

Durante un encuentro con la prensa, el conductor aseguró que él sí está dispuesto a subirse al ring, recordando que incluso otros famosos han aceptado este tipo de retos, como la actriz Gala Montes. Sin embargo, en su caso, ninguno de los convocados se ha animado a enfrentarlo.

Adame reta a Trejo, Lupillo y otros famosos

Al ser cuestionado sobre si estaría listo para un enfrentamiento, el también actor fue contundente al señalar que ya ha lanzado desafíos a varias figuras. Entre ellos mencionó nuevamente a Carlos Trejo y a Lupillo Rivera, aunque dijo que ninguno quiso aceptar. Incluso agregó que Paulo Quevedo también fue considerado, pero tampoco mostró interés.

“Yo ya se la canté a Trejo y no quiso, luego a Lupillo y tampoco aceptó”, declaró ante los medios. Con ello, Adame insiste en que sigue esperando a alguien que esté dispuesto a medirse con él. Adame recalcó que no tiene miedo a enfrentarse en un ring, pues considera que está en buena condición física y con la preparación suficiente para dar un espectáculo. Según dijo, su intención no es solo resolver viejas rencillas, sino también entretener al público que ha seguido de cerca sus constantes enfrentamientos mediáticos.

Rivalidad con Carlos Trejo y nuevos planes personales

La enemistad entre Adame y Trejo lleva años alimentando titulares, aunque el origen de su conflicto no siempre queda claro. En el pasado, el escritor ha llegado a acusarlo de estar vinculado en un intento de asesinato, declaraciones que generaron gran controversia en su momento.

Más allá de la polémica, Adame también aprovechó para hablar de su actual relación sentimental. Si bien dijo estar ilusionado, aclaró que ya no piensa volver a casarse, aunque resaltó que su pareja es una mujer exitosa y con una gran trayectoria personal.