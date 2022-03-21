Alfredo Adame sufre accidente de moto. (FOTO)

Luego de pasar varias semanas en medio de la polémica por su altercado en las calles de la Ciudad de México y recientemente por haber presentado a su novia, quien es mucho más joven que el presentador de televisión, Alfredo Adame vuelve a ser noticia, pero en esta ocasión no es por un escándalo, sino porque sufrió un fuerte accidente mientras manejaba su motocicleta.

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Los hechos tuvieron lugar en el Viaducto Tlalpan, cuando Alfredo Adame venía manejando su motocicleta desde la carretera México- Cuernavaca.

Como resultado del accidente, Alfredo Adame tiene una lesión en la pierna, misma que ya se está atendiendo, todo esto fue luego de que el actor quedara debajo de una pipa de agua que circulaba en ese momento.

Alfredo Adame relató su accidente abordo de motocicleta.

Es el propio Alfredo Adame quien relató los hechos para el canal de la periodista Angélica Palacios.

Quedé entre una pipa de agua y un coche, pero la pipa estaba muy pegada a la línea que divide los dos carriles, cuando arrancó me alcanzó a empujar con las maletas que trae la moto

Alfredo Adame se accidenta en moto, se quemó la pierna con el escape!! pic.twitter.com/LZTEWqpyLR — Saul GC (@SaulGC10694257) March 21, 2022

La lesión que presenta Alfredo Adame en la pierna es una fuerte quemadura, pero aseguró que de no haber gritado el incidente lo pudo haber matado en el lugar.

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