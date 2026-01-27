ÚLTIMA HORA: Alfredo Adame peleará vs Carlos Trejo en Ring Royale

Tras años de especulaciones y espera por ver a Alfredo Adame y Carlos Trejo arriba de un ring al fin se hizo realidad y es que fue confirmado el enfrentamiento entre el actor y el cazafantasmas como parte del evento Ring Royale.

Después de más de dos décadas de conflictos, retos y declaraciones públicas, sus diferencias se arreglaran en el cuadrilátero el próximo mes de marzo de 2026 en la Arena Monterrey.

Tanto Adame como Trejo han declarado estar preparados físicamente y han retomado su guerra de declaraciones, lo que ha convertido esta pelea en una de las más comentadas y polémicas del espectáculo mexicano.