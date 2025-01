Alicia Machado critica a Selena Gomez y fans recuerdan su pasado con Donald Trump

Selena Gomez conmocionó en redes sociales al publicar un video en el que apareció severamente afectada por las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos, lo que provocó una inesperada reacción por parte de Alicia Machado.

La actriz y conductora venezolana realizó un duro comentario a través de las redes sociales que llamó la atención: "¡Muchacha pendeja! Ya póngase a estudiar español y al gym mija, al gym te mando mis proteínas @aliciamachadodieplan aburre, Jessy @selenagomez”.

Tras la dura publicación, los fans de la cantante estadounidense salieron a su defensa y señalaron la falta de empatía por parte de la venezolana, e incluso le recordaron su pasado con Donald Trump.

“Alicia Machado, la misma que se ponía a llorar porque Donald Trump la humillaba en cámara por su peso haciendo estos comentarios sobre el aspecto físico de Selena Gomez. Por eso Alicia nunca será tomada, en serio y será la burla de Venezuela”, “Que alguien le recuerde Alicia Machado, qué Trump la humilló internacionalmente cuando era miss universe y la llamaba ‘miss piggy’. Hasta llamó a la prensa para que vieran qué la tenían en dieta y ejercicio y, aun así, no bajaba peso”, “Ya podemos empezar a reportar la cuenta de Alicia Machado o aún es muy temprano? ¡CON SELENA GOMEZ NO!”, entre muchos más se puede leer.

Alicia Machado la misma que se ponía a llorar porque Donald Trump la humillaba en cámara por su peso haciendo estos comentarios sobre el aspecto físico de Selena Gomez. Por eso Alicia nunca será tomada enserió y será la burla de Venezuela pic.twitter.com/cuLGUCbfe7 — y̸u̸s̸ 🤍 (@Nazareht04) January 27, 2025

El pasado de Alicia Machado con Donald Trump

La vida de Alicia Machado cambió en 1996 cuando se coronó como Miss Universo, con apenas 20 años de edad. Sin embargo, uno de sus sueños cumplidos, rápidamente se convirtió en una pesadilla.



Poco tiempo después de ganarse la corona del certamen de belleza, la venezolana comenzó a subir de peso, situación que no le gustó al entonces empresario y dueño de la franquicia: Donald Tump.

Ante la inconformidad del magnate, Alicia comenzó a sentir la presión de bajar de peso, y ante los nulos resultados de sus esfuerzos, fue objeto de humillaciones.

En entrevista con Yordi Rosado, la venezolana aseguró que es un momento de su vida que nunca olvidará: “Es una persona que descalifica a la gente”.

En la platica, Alicia aseguró que después de su triunfo y una gira por Asia, empezó a sufrir cambios en su cuerpo, razón, por la que comenzó a recibir severos comentarios de Trump: “Me llamaba ‘máquina de comida’, ‘Mis Peggy’, cosas así en televisión abierta”.



Ante tal situación, la modelo venezolana decidió comunicarse con la compañía para compartir lo que estaba sucediendo.

“Estaba gordita yo llamé a la compañía contándole que yo había ganado peso para pedir ayuda de un nutriólogo, yo estaba preocupada, porque estaba consciente por mis 11 kilos que había subido. Al otro día me avisan que tenía que ir a Nueva York para encontrarme con un nutriólogo y eso me puso feliz”, recordó.

Fue así, como el día que marcó la vida de Alicia Machado comenzó. Donald Trump estaba esperando a la entonces Miss Universo con decenas de periodistas para exponer públicamente su sobrepeso y las medidas inmediatas que tomaría para revertir la situación.

“Fui como un ratón de laboratorio, yo sólo me reía porque yo no podía hacer más. Estuve en la bicicleta y le dije: ‘yo no quiero hacer eso’ y me respondió: ‘pues no me importa porque estoy pagando por esto’. A partir de ahí empecé a vomitar, vomitaba 35 veces al día. Yo fui bulímica y anorexica”, confesó.

Finalmente, pese a estos penosos hechos, Alicia Machado fue severamente cuestionada por sus comentarios hacia Selena Gomez sobre su cuerpo.