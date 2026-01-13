Alicia Villarreal y Cibad Hernández van camino a la ruptura; esto lo comprobaría

Tal como una telenovela de alta calidad, se emitió un reporte que especifica todo lo que está sucediendo con la pareja. Después de varios días de diversos rumores, una periodista que normalmente comunica información fidedigna, indicó que Alicia Villarreal está siendo manipulada por Cibad Hernández. Ante eso, la cantante estuvo sola en las fiestas decembrinas.

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernandez siguen siendo pareja?

La respuesta a dicho cuestionamiento es un sí, pero condicionado por una manipulación emocional que el coach motivacional estaría infringiendo sobre la Villarreal. Es por eso que sus familiares y allegados han mostrado descontento con la relación que hizo pública desde el mes de agosto. Y es que el reporte de Chamonic también indica que la artista está medicada.

Aunque no se especifica el por qué, Alicia estaría en tratamiento psiquiátrico, por ello Cibad Hernández estaría aprovechándose de la vulnerabilidad de su pareja. En esa situación precisamente se dio lo del préstamo de parte del hombre, quien habría hecho la petición de 12, 000 dólares para cubrir algunos temas de impuestos.

Dicha situación molestó a la mujer de 54 años, por lo que las fiestas decembrinas las pasó sola en Guadalajara. Sin embargo, algunos internautas indicaron que el 23 de diciembre subieron un video juntos deseando una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Aunque desde ese punto no se les ha visto juntos.

¿A qué se dedica el actual novio de Alicia Villarreal?

Con 42 años, se destacó que el hombre se dedica a la creación de contenido y realización de pláticas que podrían catalogarse como motivacionales. En ese sentido, sus labores se enfocan a un público femenino. Según publicaciones del mismo influencer, llega a estas personas desde una perspectiva de aliento para superar sus complicaciones que pueden ser desde lo emocional, económica o sus variantes.

Ante eso, el reporte de la comunicadora ya mencionada dicta que él está utilizando su especialidad para alejar a los amigos y familiares de Villarreal.