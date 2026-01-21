Alicia Villarreal toma inesperada decisión tras ratificar demanda contra Cruz Martínez

Han pasado varios meses desde que se confirmó el pleito legal entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal , lo anterior luego de que la cantante grupera aseguró ser víctima de violencia de parte de su ex esposo. Ante este hecho, la especialista en el regional tomó una inesperada decisión en torno a la demanda que tiene contra este personaje.

Alicia Villarreal quiere que otros artistas interpreten sus canciones

Para poner un poco de contexto, vale decir que Alicia Villarreal fue captada en las últimas horas en el Palacio de Justicia del Estado de Nuevo León. Su semblante no fue el mejor dado que se veía triste y afectada por lo que estaba viviendo, lo cual causó que las redes explotaran ante esta llamativa situación.

¿Qué decisión tomó Alicia Villarreal sobre la demanda contra Cruz Martínez?

Las cámaras pudieron notar la vulnerabilidad, el enojo y la decepción de Alicia Villarreal en el Palacio de Justicia, esto luego del trámite legal que comenzó el año pasado en contra de Cruz Martínez luego de sufrir violencia física, misma que se conoció horas después de un concierto que tuvo en el estado de Michoacán.

🟢 Después de un concierto en #Michoacán Alicia Villarreal sufrió un intento de #feminicidio, su ex pareja Cruz Martínez y padre de sus hijos, intentó ahorcarla por celos.



Aunque están separados como pareja, siguen viviendo juntos por los negocios que tienen.



Mucho que aprender… pic.twitter.com/zMrLuGn7Q8 — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) February 18, 2025

La situación se ha alargado tanto que La Jefa ha comenzado a mostrar señales de desesperación. Ante esta situación, Villarreal tomó la decisión de cambiar de abogado para el resto de la demanda legal a fin de que este sea el encargado de liderar la situación en contra de Cruz Martínez, cantante y productor musical.

Esta situación se da en medio de los rumores que indican que Alicia Villarreal sostiene una turbia relación con su hermana Coral, así como las constantes disputas verbales que ha tenido con otros personajes como Arturo Carmona o, bien, los problemas que han derivado en su relación con su hija Melenie, por citar algunos ejemplos.

¿Alicia Villarreal ha sido acosada en este proceso de demanda?

La Jefa ha mencionado en reiteradas ocasiones que se ha sentido víctima del proceso legal que comenzó el año pasado a través de comentarios negativos y difamaciones que, de cierta forma, han impactado su vida a nivel social, personal y laboral, por lo que considera estos meses los más complicados de su vida.