Alicia Villarreal dice que no necesita permiso de Arturo Carmona para casarse con Cibad Hernández

Alicia Villarreal no deja de sorprender a todos, en especial cuando, frente a medios de comunicación, declaró la cantante que no necesita del permiso de Arturo Carmona para poder casarse con Cibad Hernández, su actual pareja.

La noticia sorprendió a los reporteros al escuchar sus comentarios y ha generado ruido en las redes sociales. Te detallaremos todo lo que comentó la reconocida cantante mexicana.

¿Qué pasó con Alicia Villareal?

Antes de dar las fuertes declaraciones, Alicia Villarreal solicitó a los medios de comunicación que ya no se le cuestionara sobre la relación que lleva con sus hijos, declarando que se encuentra bien con ellos, pero no quiere caer más en esas preguntas.

Después, la pareja fue cuestionada sobre la relación que mantienen y la posibilidad de casarse con Cibad Hernández; fue el creador de contenido quien dejó el siguiente comentario: “No pediremos permiso”. Un comentario que se destacó, considerando que la famosa cantante no ha finalizado su vínculo religioso con Arturo Carmona.

Con todos esos comentarios, dejó entrever que su relación actual se mantiene estable ante el ojo público, incluso que la relación con sus hijos sigue óptima, en especial con su hija Melanie Carmona.

Incluso, los medios de comunicación la cuestionaron sobre la posibilidad de tener otro hijo con su pareja, pregunta a la que ella contestó con humor, explicando que esa etapa ya la había terminado hace mucho tiempo.

¿Quién es la pareja actual de Alicia Villarreal?

La actual pareja de Alicia Villarreal, con quien hay posibles planes de casarse, es con Cibad Hernández, una persona que se destaca por ser un influencer, quien en sus redes sociales sube contenido de superación personal.

Su relación inició en el 2025, después de culminar su relación con Cruz Martínez, a quien la cantante denunció por violencia familiar, proceso legal que aún continúa. No olvidemos que de 1998 al 2001 se casó con Arturo Carmona, mientras que de 1991 a 1993 estuvo casada con Ezequiel Cuevas.