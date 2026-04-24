Ni a la semana ni al mes: este es el tiempo recomendable para lavar tus sábanas

El lavar sábanas puede resultar fácil en la teoría, pero en la práctica puede ser complejo, sobre todo porque se tiene que seguir una serie de recomendaciones por los expertos. Pero el punto más importante es saber el tiempo recomendable para echarlas a lavar, ya que no es ni a la semana ni al mes. Conoce las 4 ideas para reciclar estas piezas de tela viejas que ya no usas y transformarlas en decoración para la cocina sin usar máquina de coser.

De acuerdo con un artículo del portal Ok Diario, los expertos recomiendan lavar las sábanas cada 5 días y así evitar la acumulación de bacterias, principalmente de ácaros que, aunque visiblemente no se pueden ver, están presentes en la tela si es que no se cambian con regularidad. Estas son las 4 ideas para reciclar ropa vieja y transformarla en decoración para tu baño sin usar máquina de coser.4 ideas para reciclar ropa vieja y transformarla en decoración para tu baño sin usar máquina de coser.

Se recomienda lavar las sábanas cada 5 días, mientras que en verano cada 3.|Pinterest

Mientras que, en la temporada de calor, específicamente en verano, lo recomendable es lavar las sábanas cada 3 días. Asimismo, este tiempo aplica para las personas que duermen con gatos o perros, ya que el pelaje de estas mascotas se acumula rápidamente entre la pieza de tela.

No obstante, hay otras fuentes que recomiendan lavarlas cada 2 semanas, si es que la persona se baña antes de dormir. Si bien es aceptable esta práctica, los expertos recomiendan no extender más de este tiempo y utilizarlo como una fecha límite.

¿Cómo lavar correctamente las sábanas?

Lavar las sábanas puede resultar sencillo, aunque se deben seguir ciertos pasos para así eliminar completamente las bacterias y los malos olores. Para ello, se debe agregar el detergente de su agrado y bicarbonato, a fin de potencializar la limpieza.

Otro truco casero que ayudará a que las sábanas queden bien limpias es agregar un chorro de vinagre en lugar de suavizante, no sin antes haberlas extendido bien, ya que echarlas a la lavadora en bola no ayudará a quitarles las manchas.