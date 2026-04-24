El amarillo mantequilla - también conocido como buttermilk yellow, en inglés - es uno de los colores que más lucen en primavera. Gracias a su suavidad, favorecen a todo tono de piel, por lo que es ideal para tus diseños de uñas. En pieles cálidas, doradas y oliva ayuda a resaltar el tono natural, mientras que en pieles morenas ofrece un toque de luminosidad y en pieles claras un contraste suave, lo que ayuda a evitar un aspecto pálido. Dicho esto, aquí te compartimos 7 diseños de uñas amarillo mantequilla que favorecen a todo tono de piel, perfectas para la temporada primavera 2026.

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7 diseños de uñas amarillo mantequilla que favorecen a todo tono de piel, perfectas para lucir en primavera 2026

1. Lisas

Un diseño simple pero bonito. La ventaja de este es que queda en cualquier tipo de uña, ya sean cortas, largas, almendradas o cuadradas. Naturalmente, es un color que se ve súper lindo y aesthetic.

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2. Polka Dots

Los famosos polka dots - o lunares, en español - vuelven a ponerse de moda esta primavera. Combina este diseño con una base amarillo mantequilla y el resultado será hermoso. Checa este ejemplo.

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3. Francesas

Las uñas francesas nunca pasan de moda, siempre y cuando sepas cómo estilizarlas. Cambia la típica línea blanca por una en amarillo mantequilla y tendrás una de las manicuras más bonitas de la temporada primavera-verano 2026.

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4. Con flores

Si hay algo que no puede faltar en la primavera son las flores. Añade un estampado pequeño y minimalista y tus uñas lucirán hermosas. Te recomendamos hacerlo sólo en unas cuantas para no saturar el diseño.

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5. Con líneas

Las uñas con líneas verticales también son otro diseño en tendencia durante la primavera, siempre y cuando se trate de colores pasteles y suaves. Dicho esto, el amarillo mantequilla es perfecto para resaltar este tipo de diseños.

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6. Combinar diseños

¿No logras decidirte por un diseño en específico? ¡Combínalos! Intenta dejar algunas uñas con estampado, otras con un francés y una en base lisa. El chiste es dejar volar tu imaginación. Checa este ejemplo

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7. Acabado glazed

Si lo que quieres es un acabado más brillante, te recomendamos un diseño glazed. Como su nombre lo indica, brinda un aspecto “glaseado”, por lo que el tono puede llegar a verse más dorado. Mira este ejemplo: