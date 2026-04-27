Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color verde

El ‘Thai Nail Art’ son diseños de uñas tailandesas que emplean la opulencia de sus templos, texturas y detalles que logran un estilo elegante, por lo que se han vuelto populares en el mundo de las uñas por su aspecto.

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Anteriormente, ya hemos tenido la oportunidad de hablar de manicuras en diversos tonos empleando el mismo diseño. Ahora es el turno de que conozcas las mejores alternativas para usar en color verde, las cuales te van a encantar.

¿Qué diseños de uñas en verde usar?

Al consultar con la IA de Gemini, nos detalla que el color verde en los diseños de uñas tailandesas suele usar un tono similar al jade y al de la naturaleza en Tailandia, por lo que recomienda los mejores estilos para nuestra manicura:

“Jade Imperial” : Imita el aspecto de la piedra preciosa; en una base verde esmeralda se mezcla con blanco y algunas vetas doradas.

: Imita el aspecto de la piedra preciosa; en una base verde esmeralda se mezcla con blanco y algunas vetas doradas. Relieve de escamas de Naga : Una base de verde bosque para encima aplicar gel de construcción 3D, simulando a las escamas y tallas de madera. Se le puede agregar el efecto ‘ojo de gato’.

: Una base de verde bosque para encima aplicar gel de construcción 3D, simulando a las escamas y tallas de madera. Se le puede agregar el efecto ‘ojo de gato’. Minimalismo con amuletos : Aplica un tono verde marcha mate; en el dedo anular, agrega un dije o cristal.

: Aplica un tono verde marcha mate; en el dedo anular, agrega un dije o cristal. Flor de loto : Sobre una base de verde suave, dibuja una flor de loto. Agrega un delineado en dorado para que tenga un aspecto más tailandes.

: Sobre una base de verde suave, dibuja una flor de loto. Agrega un delineado en dorado para que tenga un aspecto más tailandes. Estilo “Benjarong”: En un verde turquesa, coloca diseños geométricos que se parezcan a la porcelana tradicional de “Benjarong”; aplica líneas en rojo, amarillo y blanco.

¿Qué formas de uñas usar en los diseños?

Los mejores diseños de uñas tailandesas que te compartimos puedes usarlos en diversos tipos de uñas y tamaños, pero la IA de Gemini nos recomienda que las mejores opciones para tenerlo en tu manicura son en el “almendra” o “coffin”, los cuales te ayudarán a estilizar tus dedos.

Para proyectar mejor el color verde y las decoraciones de tu manicura, se recomienda aplicar un ‘top coat’ de alto brillo; esto nos ayudará a resaltar los estilos y las joyas que se apliquen.