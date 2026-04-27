¿Ángela Aguilar stalkea a Cazzu en redes? Acusan a Kunno de exhibirla en video

Tras semanas de especulaciones sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, una supuesta separación parece haber quedado descartada a juzgar por las publicaciones de un fin de semana que pasó la pareja con Kunno. Sin embargo, en redes sociales se afirma que el influencer, por accidente, evidenció a los cantantes de regional mexicano mirando una foto de Cazzu.

Supuestamente, el amigo de la pareja borró la historia con la "evidencia" y poco después subió otra casi igual, exceptuando el detalle que muchos habrían notado.

Aseguran que Kunno exhibió a Ángela Aguilar y Christian Nodal mirando foto de Cazzu

Entre el 24 y 26 de abril, Kunno estuvo compartiendo fotos y videos de lo que lucía como un fin de semana de descanso en compañía de Ángela Aguilar y Christian Nodal. En una de sus historias, el influencer mostró que estaban coloreando imágenes con plumones; sin embargo, usuarios de redes sociales notaron un polémico detalle.

Supuestamente, al hacer captura en el video se alcanzaba a distinguir en un celular una imagen correspondiente al Instagram de Cazzu, donde a la intérprete de "Con otra" se le ve sonriendo junto a una pequeña fan. Esto quiere decir que alguien estaba viendo el perfil de la argentina.

No queda claro si el celular a cuadro pertenecía a Ángela Aguilar, ni tampoco se puede confirmar que la fotografía mostrara a Cazzu; cabe mencionar que la imagen no estaba en primer plano y quedaba borrosa. El contenido ya no está disponible en el perfil de Kunno, pero circula en redes sociales.

Usuarios de TikTok aseguran que Kunno eliminó la historia donde se distinguía la imagen de Cazzu y posteriormente subió una casi idéntica, donde ya no se apreciaba tal detalle. En el perfil de Instagram del influencer, hay comentarios hablando de eso. "Aunque lo niegue ya hay evidencia", "la obsesión con Cazzu es grande" y "ya vimos que andaban de chismosos", dicen algunas personas.