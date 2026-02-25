Amiga de Cazzu sale en defensa de la cantante y se lanza contra Nodal

Una pelea inesperada a surgido en las últimas horas ya que los cantantes Rauw Alejandro, Jheycoy Tainy publicaron una nueva canción llamada “Rosita”, que hace alusión y se burla de los romances que ha tenido Christian Nodal, como así también de la rápida boda que tuvo con Ángela Aguilar.

Al Extremo | Programa 24 de febrero del 2026

Como era de esperarse las redes sociales se hicieron eco inmediatamente sobre esta situación y por supuesto los involucrados también dieron su versión empezando por Cazzu, luego Rauw Alejandro y por último Christian Nodal que salió al cruce contra la argentina.

¿Qué dijo la amiga de Cazzu al respecto?

Dada la situación es que la cantante La Joaqui, salió a defender a su amiga Cazzu quien dijo que la trapera es una excelente madre. Así es que dijo lo siguiente para mostrar su gran apoyo:

"De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda sin duda alguna, fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente. Julieta, la súper mamá te amo".

La Joaqui es una de las cantantes más influyentes de la música urbana argentina, se ha ganado su reconocimiento por ser una de las pioneras del RKT y la cumbia 420. El inicio de su carrera fue en las batallas de freestyle, donde se convirtió en la primera mujer en clasificar a una final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en su país.

Ella es una de las amigas más cercanas de Cazzu y quien no duda en salir a defenderla en casos como estos. Joaquina también es conocida por incursionar en el mundo de la actuación y actualmente se encuentra participando de un reality de cocina en Argentina donde muestra un buen desempeño como cocinera.