Cazzu lanza hiriente mensaje para Christian Nodal

La historia entre Christian Nodal y Cazzu, no ha mejorado desde que se separaron. En este sentido es que la cantante argentina ha salido a hablar sobre el papel de padre que tiene el mexicano con Inti.

¿Cuál es la relación de Nodal e Inti?

En las redes sociales mucho se ha hablado sobre la relación que tiene Nodal con Inti. El cantante en ocasiones ha declarado que la paternidad lo hace muy feliz pero hay acciones y testimonio de la argentina han puesto en duda esto.

Luego de que se separaran, Nodal habría ido a ver a su hija solamente en dos ocasiones. Cuando Cazzu dio a conocer esto, Christian manifestó que por su trabajo no podía visitar a la niña como el quisiera.

En otra ocasión el periodista Javier Ceriani, contó que cuando Cazzu llevó a Inti a México, para que pudiera tener contacto con su papá, él solamente la tuvo 30 minutos y después la dejó con una niñera. Esto fue porque el se debía ir a Los Ángeles para ver a Ángela Aguilar.

Así también el periodista dijo que Nodal no habría asistido a la fiesta de cumpleaños de su hija y optó solamente por enviarle unos regalos que eligió uno de sus empleados. Los obsequios fueron un peluche de jirafa y unas plastilinas.

Con respecto a esto, Cazzu no ha emitido palabra pero si ha realizado declaraciones sobre lo injusta que es la pensión alimenticia que Nodal le da a Inti.

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal?

Cazzu recientemente estuvo en Colombia y durante una entrevista se le consultó sobre la crianza que lleva con su hija Inti, sobre todo teniendo en cuenta que ambos padres son músicos. La respuesta de la cantante fue; “Mi hija se cría solamente conmigo”.

No dijo más nada al respecto de esto pero si se enfocó en decir que ella cuida mucho la música que escucha su hija. En las redes sociales interpretaron esto como que Nodal es un mal padre.

