Ana Bárbara tuvo un fuerte accidente y apareció usando silla de ruedas

Hace poco, la cantante Ana Bárbara se volvió tendencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero en ocasión no fue por ninguna polémica o problemática familiar, sino por el fuerte accidente que sufrió.

Este lamentable suceso ocurrió durante su presentación en Tapachula, Chiapas, todo parece indicar que la cantante resultó con un esguince en el tobillo, un accidente que la llevó a utilizar una silla de ruedas para transportarse, incluso así llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿Cuál es el estado de salud de Ana Bárbara?

Este hecho no solo preocupó a sus seguidores, también a los medios de comunicación quienes al verla le cuestionaron sobre su salud. Sin embargo, Ana Bárbara compartió que se encuentra muy bien y que acudirá al médico para realizarse sus revisiones correspondientes. Además, compartió que no fue algo tan complicado, pero sí es algo que debe de cuidar:

Me lastimé el dedo meñique del pie izquierdo, tengo cita con el médico. No medí el paso y me di un trancazo

¿Qué dijo sobre la familia Aguilar?

También, aprovechó las cámaras para pedir a todo el público que dejen los ataques en contra de la familia Aguilar, quienes han pasado por malos momentos a causa de los señalamientos que ha habido en redes sociales.

Cuidemos y protejamos a los verdaderos artistas, tengo una conexión con toda esa familia, he sido clienta de eso, del hate, no me gusta, se me hace agresivo, fuera de lugar

La cantante afirmó que siente una gran admiración por la familia de Pepe Aguilar, un artista que tiene una gran trayectoria en el regional mexicano y no solo él, también su hija, quien ha llegado a trabajar con Ana Bárbara en varias ocasiones.