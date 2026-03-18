Ana Bárbara por fin habló de la supuesta infidelidad de su esposo: VIDEO

El caso sigue caminando y aunque las conclusiones no son realmente abrumadoras, Ana Bárbara echó más leña al fuego. Y es que en ocasiones los artistas que viven entre rumores de estos, optan por salir a desmentirlo o incluso publican fotos o videos felices con sus parejas. Sin embargo, la cantante decidió subir algunas canciones donde se intensifican las ideas de que efectivamente… fue víctima de una infidelidad.

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¿Ana Bárbara habló del caso de infidelidad que supuestamente vivió?

Mientras que la creadora de contenido (Adri Toval) habló y mucho durante los días recientes, Ana Bárbara se mantuvo en silencio. Ángel Muñoz también salió a decir a través de su cuerpo legal que no va a permitir las calumnias en las que vive él y su esposa. Incluso el papá de la cantante también ya emitió sus siempre directos comentarios contra la famosa. Pero por fin fue la cantante la que se expresó.

Aunque muchos esperaban algo más directo, la conversación se generó alrededor de unos videos que la cantante compartió en TikTok. Allí se le ve cantando un par de temas, como Deja que Salga la Luna e Inocente Pobre Amiga, esta última que habla de una infidelidad sufrida por la protagonista de la historia.

Y otro de los detalles que mantuvo en perspectiva a los usuarios, fue que el tema de Deja que Salga la Luna lo hizo al lado de un armario completamente vacío. Según las diversas opiniones en redes sociales, esto significa un nuevo comienzo, por lo que algunos le desearon lo mejor y otros aprovecharon para burlarse y tirarle mala onda.

¿Por qué la gente dice que lo sucedido con Ana Bárbara es karma?

Específicamente existen dos razones, aunque una tiene relación con la otra de manera directa, por las que la gente habla de que lo ocurrido con Ana Bárbara es karma. El primero es que ella se habría aprovechado en el pasado de la muerte de Mariana Levy y así se unió con el esposo viudo. Y recientemente le declaran mucho odio porque en un determinado momento “defendió” el amor y relación que Christian Nodal y Ángela Aguilar sostienen.

Por ello, la gente no se permitió quedar callada y se fueron en contra de ella cada vez que tienen oportunidad. Aunque no se ha confirmado nada, siguen corriendo las aseveraciones de que la cantante y el empresario ya están en proceso de divrocio. Pero todo eso sigue en el terreno de la especulación.